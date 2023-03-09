كأس المدربين المحطة الأخيرة في موسم القدرة بدبي

المصدر: دبي-علي الظاهري

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يسدل الستار اليوم، على السباقات الرئيسية لموسم مدينة دبي الدولية للقدرة عبر كأس المدربين لمسافة 119 كلم، الذي ينطلق في الساعة السابعة صباحاً، بمشاركة واسعة من الفرسان والفارسات، الذين يمثلون مختلف الإسطبلات في الدولة، ويعتبر تحدي كأس المدربين الذي ينظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، آخر السباقات الرسمية لموسم حافل بـ 26 سباقاً في مدينة دبي الدوية للقدرة، أبرزها سباقات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ومنافسات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، إلى جانب باقة من السباقات لملاك الإسطبلات الخاصة والسباقات التأهيلية.

ومع الوصول إلى آخر محطات موسم سباقات القدرة سيبدأ العد التنازلي لشد الرحال إلى معسكر الإعداد في أوروبا، بمشاركة فرسان الإمارات من الإسطبلات الرئيسية، والتي يتطلع من خلالها فرساننا إلى تحقيق نتائج إيجابية في أبرز الاستحقاقات الأوروبية، إلى جانب استثمار المنافسات الخارجية في عملية التجهيز للموسم المقبل.

جوائز الفائزين

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية عن جوائز سباق كأس المدربين للقدرة، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 300.000 درهم إلى جانب الكأس الذهبية، والمركز الثاني 200.000 درهم، والمركز الثالث 125.000 درهم، والمركز الرابع حتى المركز العاشر سيحصل كل فارس على 15.000 درهم.

وحققت إسطبلات المغاوير لقب النسخة الماضية عن طريق الفارس علي محمد الحوسني الفائز باللقب على صهوة الجواد «جي أم موري»، وبزمن قدره 4.18.29 ساعات، وجاءت وصيفة الفارسة نسرين خسرو خالد على صهوة الجواد «كاباليستيك لارزاك» لإسطبلات سيح السلم، واحتل المركز الثالث في النسخة الماضية الفارس عيسى الغيلاني على صهوة «ال أم تريمندو» لإسطبلات المغاوير 2.

مراحل السباق

وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم «اللون الأصفر»، والمرحلة الثانية لمسافة 32 كلم «اللون الأحمر»، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

وشهدت مدينة دبي الدولية للقدرة، أمس، إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للمشاركين، حيث يبلغ الحد الأدنى لوزن الفرسان 55 كلغ، بينما سيكون عمر الخيول المشاركة 6 سنوات فما فوق.

اجتماع

وستعقد اللجنة المنظمة قبل انطلاق المنافسات، صباح اليوم، اجتماعاً تنويرياً عند بوابة الفحص البيطري، وسيتم استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الإلكتروني، ونظام العرض لتحديد معدل ضربات القلب للخيول وفقاً للبروتوكول المحدد، وطالبت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق، وسيتم استبعاد أي خيل يرفض أو يشكل خطراً على الكادر الطبي من السباق، كما ينبغي على أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق.

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