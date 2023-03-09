470 ألف درهم جوائز سباق مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تتنافس 79 خيلاً على جوائز مالية قدرها 470 ألف درهم خلال حفل السباقات الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، والذي يتألف من 6 أشواط ساخنة وقوية منها 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة وشوط للمهجنة الأصيلة.

وستكون بداية الحفل عند الخامسة مساءً، عبر شوط سباق «البطين» للخيول المبتدئة لمسافة 2200 متر بمشاركة 12 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، وتتواصل تحديات المبتدئة في الشوط الثاني من سباق «الخليج» لمسافة 1400 والذي يشهد مشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم. وتقام جولة جديدة من كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر في ثالث أشواط الحفل بمشاركة 15 من الخيول القوية التي تسعى لبلوغ منصات التتويج والفوز بجائزة قدرها 70 ألف درهم.

وفي الشوط الرابع يقام سباق «آل نهيان» لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 من نخبة الخيول، وتبلغ الجوائز المالية للشوط 80 ألف درهم، فيما تتنافس 10 خيول على لقب سباق «الكرامة» لمسافة الميل في الشوط الخامس، والذي تبلغ جائزته المالية 80 ألف درهم.

شوط الختام

ويختتم الحفل بسباق «السلام»، للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس والأخير لمسافة 1400 متر بمشاركة 14 خيلاً بقيادة نخبة من الفرسان المتميزين يتنافسون على جوائز بقيمة 80 ألف درهم.

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