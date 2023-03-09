«الأريام» تتألق في «مربّي الخيل العربية»

المصدر: أبوظبي - وام

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تألقت خيول إسطبلات الأريام العربية، العائدة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في الأشواط التأهيلية التي أقيمت ضمن اليوم الأول لبطولة العرب لمربي الخيل العربية المخصصة للملاك والمربين العرب.

وحققت خيول الأريام المركز الأول في 6 أشواط، خلال منافسات اليوم الأول التي اشتملت على 12 شوطاً، وبرز الفحل «الأريام بارع»، الذي سجل أعلى معدل في البطولة، بلغ 92.80 نقطة.

وافتتحت الإنجاز المهرة «الأريام خوالي» لإسطبلات الأريام، والتي أحرزت المركز الأول في فئة المهرات عمر سنة «أ»، وسجلت 91.35 نقطة، وأحرزت رفيقتها «الأريام سحايب»، صدارة القسم «ب»، وحققت 91.85 نقطة.

وتصدرت «دي سناين» لمربط دبي، فئة المهرات عمر 2 و3 سنوات القسم «أ»، وحققت 91.40، فيما ذهبت صدارة القسم «ب» إلى المهرة «ع ج تيجان» لمربط عجمان، وسجلت 91.45 نقطة.

ونالت «دي جويرية» لمربط دبي صدارة فئة الأفراس القسم «أ»، محققة 92.00 نقطة، فيما حصدت الفرس «ع ج براري» لمربط عجمان، صدارة القسم «ب»، وسجلت 92.10 نقطة.

وعادت خيول الأريام للواجهة من جديد، عندما أحرزت صدارة فئة الأمهار، بعدما أحرز «الأريام بركان» المركز الأول في القسم «أ»، وسجل 90.85 نقطة، وذهب المركز الثاني لرفيقه في الإسطبل «الأريام مرسال»، الذي سجل 90.95 نقطة. وأضاف «الأريام برجس»، اللقب الخامس لإسطبلات الأريام، عندما تصدر فئة الأمهار عمر 2 و3 سنوات «أ»، وحقق 91.50 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب»، إلى المهر «جيه إس سلطان» لمربط الجواهر.

وتصدر «كيه إيه نيشان» لخالد العميري، فئة الفحول القسم «ب»، وسجل 91.85 نقطة، فيما اختتم الفعاليات «الأريام بارع»، بصدارة القسم «ب»، مكملاً سداسية نادرة لإسطبلات الأريام، وحقق 92.80 نقطة.

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