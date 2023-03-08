أغلى كؤوس البولو تنطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تنطلق اليوم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو لموسم 2022 – 2023 في نسختها الـ 23.

ويقص فريقا غنتوت والحبتور شريط البطولة في الساعة الثالثة والربع تعقبها مباراة الإمارات بولو مع فريق أبوظبي.

ويشارك في البطولة الأعلى تصنيفاً 4 فرق، هي غنتوت بولو منظم ومستضيف البطولة، فريق الإمارات للبولو، فريق أبوظبي بولو، وفريق الحبتور للبولو، وتشهد البطولة مشاركة أبرز لاعبي البولو على مستوى الدولة.

وتحدد يوم 18 الجاري موعداً للحفل الختامي الذي يشتمل على العديد من الفقرات.

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