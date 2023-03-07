مربط دبي يتألق في «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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واصلت خيول مربط دبي تألقها وحصدت 6 كؤوس ملونة منها (3 كؤوس ذهبية) عبر المهرة «دي أسرة» بعمر سنة والمهرة «دي نجلة» بعمر كبار المهرات والمهر «دي شرط» بطل الأمهار، وواصلت التفوق بحصد الكأس الفضية للأفراس عبر الفرس «دي فنانة» بالإضافة لكأسين برونزيتين عبر المهرة «دي نهب» والكأس الثانية عبر المهر «دي فاهر».

جاء ذلك بختام بطولة مهرجان الشارقة الدولي 24 للجواد العربي، أول من أمس، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وشهد عروض الختام الشيخ عبدالله بن محمد بن علي آل ثاني، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق والمهندس محمد التوحيدي المدير العام لمربط دبي للخيول العربية وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وسلطان اليحيائي المدير العام للنادي.

إنجاز طبيعي

وأعرب المهندس محمد التوحيدي عن بالغ سعادته بالإنجاز التاريخي للمربط في دولية الشارقة عادّاً أنه إنجاز منطقي بالنظر إلى القوة الإنتاجية النوعية التي يتمتع بها مربط دبي عالمياً. وقال التوحيدي: دولية الشارقة كانت دوماً محطة أساسية تعبر عن قوة دولة الإمارات في إنتاج الخيل العربية الأصيلة، وتمنح أقوياء الإنتاج ما يستحقونه من التكريم، ونحن سعداء بما حققناه بإنتاجنا المحلي بين أقوى مرابط الإمارات التي برهنت على كفاءتها الإنتاجية النوعية وهي تعزز مكانة دولتنا في تطوير الخيل العربية على المستوى العالمي، وإننا نكمل بعضنا بعضاً ونعمل جاهدين على أن يظل مربط دبي في المقدمة العالمية بين المرابط الوطنية.

من جهته، عبر عبدالعزيز المرزوقي عن بالغ سعادته بحصيلة المربط في البطولة، مؤكداً أنها حتمية تترجم جهود المربط في أعماله الإنتاجية.

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