علي بن عبدالله القاسمي: تأهلنا للأولمبياد يعزز ريادة وجدارة فروسية الإمارات

المصدر: وام

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أكد الشيخ علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز أن تأهل منتخبنا الوطني لقفز الحواجز إلى أولمبياد 2024 بباريس، محطة تاريخية كبيرة ومشرفة تعزز جدارة الإمارات وريادتها العالمية في رياضة الفروسية.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “ وام” إن العبور للأولمبياد يأتي بعد سنوات من الانتظار، ونتطلع للأفضل والاستعداد الجيد والمثالي لتقديم صورة مشرفة للرياضة الإماراتية في الأولمبياد".

وحقق الشيخ علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي، العديد من البطولات خلال مشواره مع رياضة قفز الحواجز، طوال السنوات الماضية، ونال لقب أفضل فارس على مستوى العالم في بطولة كأس العالم للأطفال عام 2006 بكندا.

كما شارك ببطولة الألعاب الأولمبية للشباب 2009 في سنغافورة، إضافة للعديد من الإنجازات المحلية، مثل فوزه ببطولة دبي الدولية لقفز الحواجز في شوط الجائزة الكبرى للفرسان المحترفين بفئة المحترفين، ودرع الاتحاد بنادي العين للفروسية والرماية والجولف.

كذلك، حقق المركز الأول في دوري لونجين 2017، بعد تصدره جميع جولات البطولة، وتأهله مع 9 من فرسان من نادي الشارقة إلى كأس العالم، إضافة للمشاركة في بطولة الشراع الدولية بأبو ظبي.

وأشار الشيخ علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي إلى أن تواجد 5 فرسان في أولمبياد 2024 يؤكد أننا يمكن أن نعبر بالرياضة الإماراتية إلى آفاق واسعة ومشرفة، ومن شأنها أن تمثل دافعاً لجميع الرياضيين في الدولة طالما أننا نمتلك الإرادة والعزيمة، بدعم واهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة، التي توفر لنا جميع المتطلبات لبلوغ أعلى درجات النجاح".

ووصف اللحظات التي سبقت إعلان عدم مشاركته في بطولة قطر الدولية لقفز الحواجز المؤهلة إلى أولمبياد 2024، بسبب عارض صحي للفرس "كورنت بوي" استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بأنها كانت صعبة للغاية، خاصة أنه كان يأمل في أن يكون أحد فرسان إنجاز التأهل الذي كان هدفاً لا تنازل عنه مهما كانت التحديات".

واختتم الشيخ علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي بالقول : " سعادتي بالتأهل كانت أكبر من تأثري بعدم المشاركة، فكلنا أبناء هذا الوطن الغالي، وعلى قلب رجل واحد لتحقيق المنجزات الوطنية، وكل من يمثل الإمارات في أولمبياد باريس 2024 هو قادر على تحقيق الأداء المشرف والقوي لتأكيد ريادة دولتنا في الفروسية".

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