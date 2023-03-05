3 ألقاب لـ«مربط دبي» في مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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واصلت مهور مربط دبي تألقها بحصادها ثلاثة ألقاب من خلال مهور «دي فاهر، ودي شرط، ودي شهير»، والحال لم تختلف بالنسبة لمهور السنة والفحول لمربط عجمان ومهور السنتين للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، خلال جمال الخيل العربي يوم أول من أمس قبل جولة ختام مهرجان الشارقة الدولي 24 للجواد العربي للخيول العربية الأصيلة، والمقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي ـ الراعي الرسمي للمهرجان وبمشاركة 288 خيلاً من 9 دول عربية وأجنبية.

وشهد اليوم الافتتاحي وقام بالتتويج كل من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وقصي عبيد الله وخالد العميري مدير عام مربط عجمان والعديد من الملاك والمربين وجمهور من عشاق الفروسية.

«دي فاهر» بطل مهور السنة

وفي عروض الشوط السابع المخصص للمهور بعمر سنة وبقسمه الأول فاز بالمركز الأول «دي فاهر» لمربط دبي للخيول 92,60 نقطة والثاني «شهلان الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني 92,60 نقطة، والثالث «آر. إي. كي سمو» التابع لمركز رأس الخيمة 90,80 نقطة.

«ع ج راري» يحصد لقب القسم الثاني

وفي الشوط السابع والمخصص للمهور بعمر سنة وبقسمه الثاني فاز بالمركز الأول «ع ج راري» لمربط عجمان 92,70 نقطة والثاني «شقران مغيدر» لمالكه راشد سيف الزعابي 91,80 نقطة والثالث «فايز الباهية» لمالكه مطر محمد الكتبي 91,00 نقطة.

«فهد ياس» بطل السنتين

وفاز بالمركز الأول في الشوط الثامن المخصص للمهور بعمر سنتين وبقسمه الأول «فهد ياس» لمالكه بخيت سعيد الكتبي 91,50 نقطة، والثاني «وارث الزبير» لمالكه بدر عدنان آل علي 90,70 نقطة والثالث «أ كي الباترون» لمالكه محسن حسين عمارة 86,30 نقطة.

«إ. س. سلمان» بطل مهور السنة

وفي القسم الثاني لنفس الشوط سنة فاز بالمركز الأول «إ. س. سلمان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي 90,90 نقطة، والثاني «مفلح كي أم أس» لمالكه خالد محمد الشميلي 90,50 نقطة والثالث «شقران الياه» لمالكه علي عبيد الراشدي 90,40 نقطة.

«دي شرط» لمربط دبي بطل كبار المهور

وفي الشوط التاسع المخصص للمهور بعمر ثلاث سنوات فأكبر وبقسمه الأول فاز بالمركز الأول «دي شرط» لمربط دبي للخيول 92,70 نقطة، والثاني «جميلة البداير» للشيخ محمد بن سعود بن سلطان بن صقر القاسمي 92,301 نقطة، والثالث «ترانتينوس» للشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني 91,10 نقطة.

«آر. أي. كي مروان» لمربط رأس الخيمة

وفي الشوط نفسه وبقسمه الثاني حصد المركز الأول «آر. أي. كي مروان» لمربط رأس الخيمة 91,40 نقطة، والثاني «إل آر كاسيميرو» للشيخ عبد الله بن محمد علي آل ثاني 91,10 نقطة والثالث «درياب الهواجر» للدكتور غانم الهاجري 90,80 نقطة.

«ك أ نيشان» بطل الفحول

فاز الجواد «ك آ نيشان» لمالكه خالد غانم العميري بالمركز الأول في شوط الفحول القسم الأول للشوط العاشر والمخصص للفحول بعمر 4 ـ 6 سنوات 92,10 نقطة، وحل ثانياً «ابها ايجار» لمالكه بيومي الخطيب 91,50 نقطة والثالث «دي شهير» من مربط دبي 91,20 نقطة.

«ادميرال» بطل القسم الثاني

حصد الفحل «ادميرال» لمربط عجمان المركز الأول في الشوط العاشر بقسمه الثاني 92,70 نقطة، والثاني «سنمار البداير» للشيخ محمد بن سعود بن سلطان بن صقر القاسمي 91,50 نقطة والثالث «دي صامد» لمالكه محمد حسين الدرمكي 91,50 نقطة.

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