«جوغورثا» و«ساليوت» يخطفان الأنظار في «سوبر ساترداي»

المصدر: دبي ــ بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

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حققت خيول جودلفين ثنائية مثيرة خلال أمسية «سوبر ساترداي»، التي أقيمت أمس على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «طيران الإمارات»، التي تضمنت أيضاً حفل جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل».

وتوج «جوغورثا دي مونلاو» لـ«ياس للسباقات» بلقب الشوط الأول «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصص للخيول العربية الأصيلة، فيما اقتنص «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس» بلقب الشوط السادس الرئيس «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، فيما احتفظ «الفريق» لـ«شادويل»بلقب «بطولة جبل حتا» .

وشهد الأمسية الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل بمملكة البحرين الشقيقة، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من المسؤولين وعشاق سباقات الخيل.

جوائز التميز

وكان الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، قد قام بتكريم الفائزين بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل»، إذ تسلم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة «اختيار الجمهور» التي منحت للنجم الأسطوري المعتزل «بعيد» لـ«شادويل».

كما توج المهر الأمريكي «لايف إز جود» بجائزة أفضل حصان، فيما ذهبت جائزة أفضل مالك إلى «مزرعة وينستار ونادي تشاينا للخيول»، بينما نال الفارس إيراد أورتيز جي آر جائزة أفضل فارس. وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى الأمريكي تود بلتشر، فيما توج المدرب الفرنسي المخضرم اندريه فابر بالجائزة العليا للعطاء الدؤوب، بينما نال الفارس برناردو بينيرو جائزة أفضل فارس محلي.

سعادة مضاعفة

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن أمسية «سوبر ساترداي» تعد من السباقات المهمة في روزنامة موسمنا المحلي، إذ تعتبر بمثابة بروفة مصغرة لأمسية كأس دبي العالمي.

والتي تشهد مشاركة نخبة من الخيول العالمية القوية، مضيفاً أن السعادة تضاعفت في «بطولة البستكية» إذ إن البطل «جو سولجر جو» والوصيف «مستر راج» هما من الخيول التي تم شراؤها من مزاد «دبي بريز أب»، الذي أقيم العام الماضي ضمن فعاليات الكأس العالمي، وهذا يشير على نجاحنا وسيرنا على الدرب الصحيح.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إن مبيعات تذاكر أمسية «سوبر ساترداي» وصلت إلى رقم قياسي هو الأعلى خلال الـ 10 سنوات الماضية، مشيداً بجهود اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وفريق العمل بالنادي الذين قاموا بعمل جبار خلال الموسم.

وتحدث الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم عن جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل»، مؤكداً وجود رؤية مستقبلية لتطويرها، خاصة أن الرؤية الأساسية التي وضعها فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي تشجيع ودعم هذه الرياضة النبيلة وليس فقط في مجال السباقات بل في كل القطاعات المرتبطة.

الشوط الأول

ظفر «جوغورثا دي مونلاو» لـ«ياس للسباقات» بلقب الشوط الأول «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب جان كلود بيكو مسجلاً زمناً قدره 2.15.24 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «كيرليس ديل روك» لـ«إسطبلات العجبان» .

وأكد المدرب جان كلود بيكو أن البطل تم إعداده للمنافسة بقوة في الشوط، إذ توقع أن يحل البطل في المركز الثاني إلا أنه فاجأ الجميع، مضيفاً بأن الوجهة المقبلة سباق «دبي كحيلة كلاسيك» خلال أمسية كأس دبي العالمي.

الشوط الثاني

اقتنص «جلوبال ستورم» لجودلفين لقب الشوط الثاني «بطولة دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» على المسار العشبي برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.27.47 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «كيماري» لجودلفين أيضاً.

الشوط الثالث

حقق «دسكوفري آيلاند» لمحمد خليل أحمد لقب في الشوط الثالث «بطولة برج نهار» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي برعاية «الإمارات سكاي واردز» البالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار،، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.36.98 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «راعب» لـ«شادويل».

الشوط الرابع

ظفر «الدسم» للشيخ عبدالله المالك الصباح بلقب الشوط الرابع «بطولة ند الشبا للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المسار العشبي برعاية «الإمارات للعطلات» البالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب جورج بووي مسجلاً زمناً قدره 1.09.08 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «مقياس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» .

الشوط الخامس

اقتنص «جو سولجر جو» لـ«فيكتورياس» لقب الشوط الخامس «بطولة البستكية» لمسافة 1900 متر «قوائم» برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 170 ألف دولار، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً زمناً قدره 1.58.91 دقيقة وبفارق رأس عن «مستر راج» لأحمد بن طوق المري .

الشوط السادس

توج «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس» بلقب الشوط السادس الرئيس «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 450 ألف دولار، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً زمناً قدره 2.04.52 دقيقة .

وبفارق طولين عن «بندوج» لمحمد خليل أحمد .

الشوط السابع

حقق «السهيل» لجودلفين لقب الشوط السابع «بطولة رأس الخور» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 300 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.21.46 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم .

الشوط الثامن

احتفظ «الفريق» لـ«شادويل» بلقب الشوط الثامن «بطولة جبل حتا» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي برعاية «emirates.com» البالغ قيمة جوائزه 350 ألف دولار، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.48.19 دقيقة وبفارق رقبة عن «الدراما» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم .

الشوط التاسع

اقتنص «ساوند موني» لـ«ر ر ر للسباقات» لقب الشوط التاسع والختامي «بطولة مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 01.11.05 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «آيزولت» لـ«ر ر ر للسباقات» أيضاً.

دعيج آل خليفة:هدفنا اللقب الغالي

أعرب الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل بمملكة البحرين الشقيقة، عن سعادته البالغة بتحقيق «ساليوت ذا سولجر» لـ «فيكتورياس»، لقب «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، مؤكداً أن البطل سبق له التتويج باللقب عام 2021، ما يؤكد قوته وتألقه المستمر في السباقات.

وأضاف أن الوجهة القادمة للبطل، هي المشاركة في شوط كأس دبي العالمي يوم الـ 25 من الشهر الحالي، متمنياً أن يحقق «ساليوت ذا سولجر» اللقب الغالي.

شارلي آبلبي: سعيد بالثنائية

عبّر المدرب شارلي آبلبي عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية في أمسية أمس، إذ أشاد بالأداء الذي قدمه «جلوبال ستورم» لجودلفين بطل «دبي مدينة الذهب» والوصيف «كيماري»، مؤكداً أنه من المبكر الكشف عن تحديد الوجهة القادمة للبطل في أمسية كأس دبي العالمي.

كما تحدث شارلي آبلبي عن أداء البطل «السهيل» لجودلفين نجم «بطولة رأس الخور»، كاشفاً أن البطل لن يشارك في أمسية كأس دبي العالمي وسيتم إعداده للمشاركة في السباقات البريطانية، ومهرجان «بريدرز كب» في أمريكا.

جورج بووي: وجهة «الدسم» نحو «القوز للسرعة»

أكد المدرب جورج بووي، أن الوجهة الطبيعية لـ «الدسم» للشيخ عبد الله المالك الصباح، نجم «بطولة ند الشبا للسرعة»، هي سباق «القوز للسرعة»، خلال أمسية كأس دبي العالمي، وبعدها العودة إلى أوروبا، والمشاركة في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي في بريطانيا. وأضاف أن البطل قدم أداء متطوراً منذ مشاركته الأولى في الكرنفال، محققاً انتصاره الثالث على التوالي في المضمار العالمي.

معمر الشرفا: «ساوند موني» إلى «دبي جولدن شاهين»

أكد معمر عبد الله أمين الشرفا مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن البطل «ساوند موني» لـ «ر ر ر للسباقات»، بطل «مهب الشمال»، حقق التوقعات خلال الشوط، في أول مشاركة له في الدولة، حيث شارك في المضامير الأمريكية، وحقق عدداً من النتائج المميزة هناك العام الماضي.

وأضاف معمر الشرفا أن الوجهة المقبلة للبطل، هي المشاركة في سباق «دبي جولدن شاهين»، خلال أمسية كأس دبي العالمي.

مصبح المهيري: «الفريق» يعود إلى «دبي تيرف»

أشاد المدرب مصبح المهيري بالأداء باحتفاظ البطل «الفريق» لـ «شادويل»، بلقب «بطولة جبل حتا»، مؤكداً أن البطل حافظ على مستواه المعتاد، وقدّم لنا ذات الأداء الذي قدمه الموسم الماضي. وأضاف أنه من الطبيعي أن يعود البطل مجدداً للمشاركة في شوط «دبي تيرف»، خلال أمسية كأس دبي العالمي.

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