مشاركة نسائية مميزة في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري- دبي ـــ البيان الرياضي

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شهد ختام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مشاركة نسائية مميزة من النادي الثقافي للفروسية والشعر بوجود مجموعة من بنات الإمارات لعرض أبرز المشاركات واللوحات للنادي، والتي توثق مشاهد سابقة للمهرجان، إضافة إلى أبرز الإنجازات الأخرى في رياضة الفروسية وعالم سباقات القدرة.

وقالت عائشة الفقاعي مؤسسة النادي: «المشاركة جاءت بهدف تسليط الضوء على الخيول الفائزة في النسخة الماضية لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة»، مشيرة إلى أنهن حرصن على عرض سلسلة زمنية لإنجازات النادي التي انطلقت منذ 2012، وتشمل الأنشطة والمعارض التي شاركن فيها بدعم من نادي دبي للفروسية.

وقالت ميثاء المرزوقي عضو في النادي، إنها بدأت الرسم في 2009 وجاءت مشاركتها عبر رسم الجواد «كاسلبار كورسير» بطل النسخة الماضية، والذي امتطى صهوته الفارس عبدالله المري من إسطبلات F3، وستحرص على رسم بطل النسخة الجديدة.

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