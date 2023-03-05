«الحدوة الذهبية».. رقم قياسي لفروسية الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تسلم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في القيادة العامة بشرطة دبي، شهادة «غينيس» للأرقام القياسية بمناسبة تصميم «الحدوة الذهبية» أكبر مجسم مكون من حدوات الخيل لمركز شرطة الخيالة في القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي نادي دبي للفروسية بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية والعميد مصبح سعيد الغفلي نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ والرائد ضاحي سالم الجلاف نائب مدير مركز شرطة الخيالة.

وتتلخص فكرة المشروع الذي تم إطلاقه على هامش مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في استخدام أكبر عدد من الحدوات على شكل حدوة واحدة كبيرة مطلية باللون الذهبي وذلك احتفالاً بإنجازات فروسية الإمارات، حيث تتكون من سبع طبقات وتحتوي على 1971 حدوة رمزاً لعام تأسيس الدولة وقيام الاتحاد، وتم إعادة استخدام حدوات مستعملة لتصميم المشروع الذي يزن 640 كلغم مع القاعدة ويصل ارتفاعه إلى 3.6 مترات.

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