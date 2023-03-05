مربط دبي يتصدر «الشارقة الدولي الـ 24 للجواد العربي»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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تصدر مربط دبي للخيول العربية اليوم الأول لـ«مهرجان الشارقة الدولي الرابع والعشرين للجواد العربي»، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بفوزه بالمراكز الأولى في بطولة المهرات بعمر سنة من خلال «دي وداد»، وبعمر سنتين من خلال «دي رسل»، والمهرات بعمر 3 سنوات من خلال «دي نهب»، والأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات من خلال «دي فنانة».

هذا إلى جانب الفوز بالمركز الثاني للمهرات بعمر سنة، والثالث بعمر سنتين. وبذلك تتأهل جميع المهرات والأفراس للمشاركة في الأشواط الرئيسية التي ستقام اليوم في ختام المهرجان، الذي شهد مشاركة 288 خيلاً من 9 دول عربية وأجنبية.

وشهد اليوم الافتتاحي وقام بالتتويج كل من الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

والمهندس محمد التوحيدي، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وسلطان اليحيائي، مدير عام النادي، وعبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، وقصي عبيدالله، وخالد العميري، مدير عام مربط عجمان، والعديد من الملاك والمربين، وجمهور من عشاق الفروسية.

وتختتم اليوم عروض جمال خيول المهرجان، الذي يشهد شوطين للفحول، ومن ثم الأشواط الرئيسية للخيول الحائزة المراكز الأول والثاني والثالث، للمشاركة في أشواط البطولة الرئيسية الستة، وهي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس، والمهور بعمر سنة، وبطولة المهور، وبطولة الفحول، للفوز بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية.

وتصدرت المهرة «دي وداد» لمربط دبي للخيول العربية الشوط الأول بقسمه الأول المخصص للمهرات بعمر سنة، والمركز الثاني «هميم البستان» لإسطبلات البستان.

وفي القسم الثاني للشوط الأول حصدت المركز الأول المهرة «ندية الزبير»، والمركز الثاني للمهرة «دي آسرة» لمربط دبي، والمركز الثالث «بشرى الباهية».

وتصدرت المهرة «ع ج ليما» التابعة لإسطبلات أمارا الشوط الثاني بقسمه الأول المخصص للمهرات بعمر السنتين بمجموع.

وفي الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين وبقسمه الثاني فازت بالمركز الأول «دي رسيل» التابعة لمربط دبي للخيول.

المركز الأول

وحصدت المهرة «دي نهب» من مربط دبي المركز الأول في الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات.

وفي منافسات الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر من 4 إلى 6 سنوات تألقت الفرس «دي فنانة» التابعة لمربط دبي، وحصدت المركز الأول.

وظفرت الفرس «أر كي سديم» التابعة لمربط عجمان، بالمركز الأول في الشوط الخامس المخصص للأفراس بعمر من 7 إلى 9 سنوات.

ونالت الفرس «ريحانة البداير» لمالكها حسن سيف الزعابي، المركز الأول بالشوط السادس المخصص للأفراس بعمر أكبر من 10 سنوات بمجموع 91,90 نقطة، وحلت ثانية «ماجستي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 91,50 نقط، والثالثة «أميرة الجنادرية الثانية» للمالكة شيخة علي أحمد الحوسني 91,50 نقطة.

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