سيف المزروعي بطلاً لكأس محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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اختتمت أمس فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 143 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وجاءت النسخة 16 لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، برعاية شركة إعمار العقارية، وتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتوج باللقب الفارس سيف أحمد المزروعي للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته على صهوة الجواد «ماجيك غلين تورك» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 6:19:41 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الجواد «إمهان دي لورييك» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 6:19:43 ساعات، وحقق المركز الثالث الفارس إبراهيم الشامسي على صهوة الجواد «انيهو ليجور» لإسطبلات M7-1، مسجلاً زمناً قدره 6:19:45 ساعات.

وجاء في المركز الرابع الفارس مصعب محمد بالقيزي على صهوة الجواد «كاستليبار أفالانش» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 6:19:47 ساعات، واحتلت المركز الخامس الفارسة البريطانية صوفي مورهاوس على صهوة الجواد «تشاسان دي سومانت» لإسطبلات جميرا مسجلة زمناً قدره 6:19:57 ساعات.

تتويج الأبطال

وقام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأحمد سعيد الفلاسي ممثل «إعمار العقارية» الشركة الراعية للسباق، بتتويج الأبطال بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق.

واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية. وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أن المهرجان يعتبر من الفعاليات الكبرى التي ينتظرها مجتمع الفروسية وعشاق سباقات القدرة والتحمل سنوياً لما يحمله الحدث من قيمة معنوية ومادية كبيرة.

وأضاف أن الإمارات تواصل مشوار التميز والريادة على المستوى العالمي بفضل دعم القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ، مؤكداً أن المهرجان يعكس الاهتمام الكبير برياضة الآباء والأجداد. وهنأ الفائزين بالمراكز الأولى، متمنياً مزيداً من النجاحات في الفترة المقبلة بعد المشاركة الواسعة التي شهدها المهرجان.

من جانبه، قال اللواء الدكتور محمد العظب: إن المشاركين والحضور استمتعوا بفعاليات المهرجان الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما توجه بالشكر إلى شركة «إعمار العقارية» على رعاية السباق وإلى جميع الرعاة وشركاء النجاح في الحدث. وأبدى إسماعيل محمد مدرب إسطبلات MRM سعادته الكبيرة بالفوز بالكأس الغالية.

وقال لـ«البيان»: إن هذه النجاحات ثمرة الدعم الكبير والاهتمام برياضة الآباء والأجداد، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤكداً أنه فخور بانتزاع إسطبلات MRM اللقب الغالي.

وكشف إسماعيل محمد أنهم تعاملوا مع مجريات السباق بهدوء عبر اتباع خطة بطل الميادين السابق «نابولي»، واستطاعوا تقليص الفارق رغم الانطلاقة المتأخرة نظراً لما يملكه الجواد من إمكانيات تؤهله للصدارة، كما أن سرعة السباق ناسبته بعد مشاركات ناجحة في سباقات الـ 120 كلم، متوجهاً بالشكر إلى جميع أفراد طاقم إسطبلات MRM وجمهور الإسطبل الأحمر.

لقب غالٍ

وأهدى البطل سيف المزروعي اللقب الغالي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقال لـ«البيان»: إن الفرحة لا توصف بعد التتويج باللقب بكل فخر، متوجهاً بالشكر إلى فريق إسطبلات MRM، وكشف المزروعي أن السباق لم يكن سهلاً لكن الجواد «ماجيك غلين تورك» أثبت جدارته في السباق بعد مشاركة مميزة لمسافة 120 كلم في افتتاحية الموسم، ونجح في تصدر المرحلة الأخيرة رغم انطلاقته المتأخرة بفضل المستوى المميز الذي قدمه الجواد «ماجيك غلين تورك».

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