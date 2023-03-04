مربط دبي يتصدر «الشارقة الدولي الـ 24» للجواد العربي

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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تصدر مربط دبي للخيول العربية اليوم الأول لـ«مهرجان الشارقة الدولي الرابع والعشرين للجواد العربي»، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بفوزه بالمراكز الأولى ببطولة المهرات بعمر سنة من خلال «دي وداد»، وبعمر سنتين من خلال «دي رسل»، والمهرات بعمر 3 سنوات من خلال «دي نهب»، والأفراس بعمر 4-6 سنوات من خلال «دي فنانة»، هذا إلى جانب الفوز بالمركز الثاني للمهرات بعمر سنة، والثالث بعمر سنتين. وبذلك تتأهل جميع المهرات والأفراس للمشاركة في الأشواط الرئيسية التي ستقام غداً الأحد بختام المهرجان، الذي شهد مشاركة 288 خيلاً من 9 دول عربية وأجنبية.

الحضور

شهد اليوم الافتتاحي وقام بالتتويج كل من الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والمهندس محمد التوحيدي، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وسلطان اليحيائي، مدير عام النادي، وعبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، وقصي عبيدالله، وخالد العميري، مدير عام مربط عجمان، والعديد من الملاك والمربين، وجمهور من عشاق الفروسية.

الأشواط الرئيسية

وتختتم عروض جمال خيول المهرجان اليوم الأحد باليوم الختامي، الذي يشهد شوطين للفحول، ومن ثم الأشواط الرئيسية للخيول الحائزة المراكز الأول والثاني والثالث، للمشاركة في أشواط البطولة الرئيسية الستة، وهي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر سنة واحدة، وبطولة المهور، وبطولة الفحول، للفوز بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية.

«دي وداد» تتصدر الشوط الأول

تصدرت المهرة «دي وداد» لمربط دبي للخيول العربية الشوط الأول بقسمه الأول المخصص للمهرات بعمر سنة بمجموع 92,60 نقطة، والمركز الثاني «هميم البستان» لإسطبلات البستان 91,40 نقطة، والثالثة «روابي الزبير» للشيخ خالد سلطان عبدالله محمد آل ثاني 91,30 نقطة.

«ندية الزبير» تتصدر القسم الثاني

وفي القسم الثاني للشوط الأول حصدت المركز الأول المهرة «ندية الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني 92,80 نقطة، والمركز الثاني للمهرة «دي آسرة» لمربط دبي 91,80 نقطة، والمركز الثالث «بشرى الباهية» لمالكها فيصل عبدالله الشحي 90,30 نفطة.

«ع ج ليما» لإسطبلات أمارا

تصدرت المهرة «ع ج ليما» التابعة لإسطبلات أمارا الشوط الثاني بقسمه الأول المخصص للمهرات بعمر السنتين بمجموع 92,60 نقطة، وحلت ثانية المهرة «مليكة البداير» للشيخ محمد بن سعود بن سلطان صقر القاسمي 92,20 نقطة، والثالثة «ريانة البستان» لإسطبلات البستان 91,70 نقطة.

«دي رسيل» لمربط دبي

وفي الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين وبقسمه الثاني فازت بالمركز الأول «دي رسيل» التابعة لمربط دبي للخيول 92,70 نفطة، وحلت ثانية «منار الزبير» للشيخ عبدالله خالد عبدالله محمد آل ثاني 92,60 نقطة، والثالثة «دي نجلة» لمربط دبي للخيول 91,60 نقطة.

«دي نهب» تتألق بالثالث

وحصدت المهرة «دي نهب» من مربط دبي المركز الأول 93.00 نقطة في الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات، والثانية «ع ج تيجان» من مربط عجمان 92,80 نقطة، والثالثة «بداير البدر» العائدة إلى بدر عدنان أحمد محمد آل علي 92,10 نقطة.

«دي فنانة» تتألق بالأفراس

وفي منافسات الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر من 4-6 سنوات تألقت الفرس «دي فنانة» التابعة لمربط دبي، وحصدت المركز الأول بمجموع 93,50 نقطة، والثانية «ع ج سلوانة» التابعة لإسطبلات أمارا 93,20 نقطة، والثالثة «جميلة البداير» للشيخ محمد بن سعود بن سلطان صقر القاسمي 91,90 نقطة.

تفوق «أر كي سديم»

حصدت الفرس «أر كي سديم» التابعة لمربط عجمان المركز الأول في الشوط الخامس المخصص للأفراس بعمر من 7-9 سنوات بـ93,70 نقطة، وحلت ثانية «جارين الزبير» للشيخة نور خالد عبدالله محمد آل ثاني 92,80 نقطة، والثالثة «زينة» للشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي 91,00 نقطة.

«ريحانة البداير» تحصد كبار الأفراس

ونالت الفرس «ريحانة البداير» لمالكها حسن سيف الزعابي المركز الأول بالشوط السادس المخصص للأفراس بعمر أكبر من 10 سنوات بمجموع 91,90 نقطة، وحلت ثانية «ماجستي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 91,50 نقط، والثالثة «أميرة الجنادرية الثانية» للمالكة شيخة علي أحمد الحوسني 91,50 نقطة.

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