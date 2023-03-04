«أوبوا» ينتزع لقب الجاهلي في مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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انتزع الجواد «أوبوا»، لاسطبلات العجبان، وبإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة جابرييل مالون، لقب الجاهلي في الشوط الأول للخيول المبتدئة لمسافة 2000 بعد منافسة قوية مع صاحبي المركزين الثاني والثالث إذ جاء فوز الجواد الأشقر بفارق جزء من الرأس عن وصيفه، وبزمن قدره 02:21:14 دقيقة.

وكان المضمار العيناوي، احتضن مساء أمس الجمعة عاشر سباقاته بالأمسية بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف السباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجمع غفير من رواد وعشاق سباقات الخيول.

كأس الوثبة

خطف الجواد (المرتجل) للمدرب مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر - تكافؤ - وزاد الجواد الرمادي من سرعته في الأمتار الأخيرة ليتصدر بفارق 2.25 طول عن صاحب المركز الثاني وبزمن قدره 02:06:97 دقيقة.

تألق المهر (فدوان) للرحماني للسباقات، وإشراف أحمد المحيربي، وقيادة أنطونيو فريزو، في بطولة داربي العين ليتوج باللقب في الشوط الثالث والرئيس للحفل والذي انطلق لمسافة 1800 متر - سباق هيبة توليد الإمارات - وشهد الشوط منافسة مثيرة استمرت حتى الأمتار الأخيرة قبل أن يحسمها المهر الأشقر لصالحه بفارق 2.25 طول، وبزمن قدره 02:05:49 دقيقة.

جزيلة

فازت الفرس (جزيلة) لخلفان القبيسي، وإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، بلقب المسعودي في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر - تكافؤ - بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 01:50:47 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن أقرب الملاحقين، وهذا هو الفوز الثاني للمدرب المهيري والثالث (هاتريك) للفارس فريزو في الأمسية.

ظفرت الفرس (نور جعلان) لخليفة المزروعي، وقيادة جيسوس روزاليس، بلقب الهيلي في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، المخصص للمهرات والأفراس، بفارق 3.5 أطوال عن أقرب الملاحقين وبزمن 01:52:16 دقيقة.

الخبيصي

توج المهر (سيرف الموري) لخادم بن حامد، وإشراف أحمد المحيربي، وقيادة فرناندو جارا بلقب الخبيصي، في الشوط السادس للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، وذلك بعد أن قطع المسافة في 01:52:64 دقيقة بفارق 3.5 أطوال عن صاحب المركز الثاني.

اكتسح المهر (بشاشة الريف) لسالم النيادي، بإشراف جابر بيطار، وقيادة تاج أوشي، منافسيه بفارق 21 طولاً في الشوط السابع والختامي بالأمسية لمسافة 1400 متر، للخيول المبتدئة توليد الإمارات ليتوج بلقب زاخر بزمن قدره 01:37:59 دقيقة

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