غدا ختام كأس برجيل التنشيطية للبولو بغنتوت

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



تختتم عصر غداً الأحد بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت مباريات البطولة التنشيطية للبولو المقامة على كأس مستشفيات برجيل وذلك تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والتي جاءت إقامتها قبل انطلاقة منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للبولو في نسختها الـ 23 لموسم 2022 – 2023 والتي ينظمها النادي تحت رعاية سمو رئيس النادي وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، خلال من الأربعاء المقبل الموافق 8 إلى 18 مارس الحالي بمستوى 18 هاند كاب وبمشاركة 4 فرق قوية على الكأس الذهبية الجديدة المهداة من ديوان الرئاسة والتي يمتلكها الفريق الفائز بلقبها الغالي.

وتبدأ جولة اليوم في ختام الدورة التنشيطية المستحدثة بإقامة 3 مواجهات بهدف ترتيب فرق البطولة من الثالث وحتى المركز الخامس، والتي تشهد مباريات فريق البرشاء بولو مع فريق السلع بولو والفائز منهما يقابل فريق صير بني ياس بولو وفقاً لنظام البطولة الأمريكي الذي يتيح فرصة اللعب لكافة الفرق المشاركة والبقاء في تصفياتها حتى نهايتها دون إقصاء.. أما ختام البطولة لتحديد المركزين الأول والثاني سيكون بين فريقي الوثبة بولو والسعديات بولو.. ويقود فريق الوثبة اللاعبة مريم الحساني وخالد العمران وعلي المري وهوجو.. أما فريق السعديات فتضم قائمته راشد الفلاحي، خالد بن دري، دانيال مينا وإستانيسلاو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز