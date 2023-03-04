"المهر فدوان" يتوّج بلقب "ديربي العين" في السباق العاشر

المصدر: وام

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فاز المهر "فدوان" للرحماني للسباقات بلقب سباق "ديربي العين"، وحصد أنطونيو فريزو "ثلاثية"، خلال حفل السباق العاشر بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وأقيم السباق أمس الجمعة من 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 93 خيلاً، وبمجموع جوائز بلغ 540 ألف درهم.

وشهد السباق ثنائية مستحقة للمدربين أحمد المحيربي ومصبح المهيري.

وتفوق "فدوان" أمام 6 من أقوى الخيول في سباق "ديربي العين" لمسافة 1800 متر، بإشراف المحيربي، وقيادة أنطونيو فريزو، وأبرز قدراته العالية في المنافسة على اللقب متفوقاً بفارق 2.25 طول، وبزمن 2:05:47 دقيقة.

وفاز "اوبي" لاسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة جابريل مالون، بجائزة الشوط الأول لمسافة 2000 متر، على لقب الجاهلي بفارق رأس، وبزمن 2:21:14 دقيقة.

وحصد "المرتجل" لمصبح خميس المهيري، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة انطونيو فريزو "ثنائية" جائزة الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبزمن 2:06:97 دقيقة.

وتوجت الفرس "جزيلة" لخلفان حمد القبيسي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو "ثلاثية"، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب المسعودي، متفوقة بفارق 4 أطوال، وبزمن 1:5047 دقيقة.

وأحرز "نور جعلان" للمالك والمدرب خليفة حاضر المزروعي، وقيادة جيسوس روزاليس، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب الهيلي، وبزمن 1:52:16 دقيقة.

ونال "سيرف الموري" لخادم بن حامد بن بطي آل حامد، بإشراف أحمد المحيربي "ثنائية"، وقيادة فرناندو جارا، جائزة الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب الخبيصي، بزمن 1:52:64 دقيقة.

وتفوق "بشاشة الريف" لسالم راشد النيادي، بإشراف د. جابر بيطار، وقيادة تاج أوشي، على منافسيه بفارق 21 طولا، في الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر على لقب زاخر، بزمن 1:37:59 دقيقة.



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