«سوبر ساترداي» بروفة «كأس دبي العالمي» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يصل كرنفال كأس دبي العالمي الذي استمر لمدة تسعة أسابيع إلى ذروته اليوم تحت أضواء مضمار ميدان لسباق الخيل، مع انطلاق منافسات «سوبر ساترداي» الذي يجمع أفضل الخيول والفرسان في العالم والملّاك ضمن تسعة سباقات تتضمن ثلاثة سباقات من الطراز الرفيع (فئة1).

وهو أعلى مستوى من السباقات الأصيلة بمشاركة 128 خيلاً تتنافس لحصد جوائز تصل قيمتها إلى 2.3 مليون دولار.ومن المنتظر أن يتابع الملايين من عشاق سباقات الخيل في جميع أنحاء العالم البث المباشر للحدث من خلال الفضائيات وعبر الأقمار الاصطناعية والبث عبر الإنترنت لمنافسات هذه المناسبة التي تعد بمثابة بروفة لجائزة كأس دبي العالمي البالغة قيمتها 30.5 مليون دولار، أحد أغلى سباقات الخيول في العالم، والتي ستقام منافساتها 25 مارس الجاري.

ويُعدّ «سوبر ساترداي» خير ختام لكرنفال كأس دبي العالمي، وهو من أبرز الأحداث السنوية التي عززت سمعة الإمارة ومكانتها في مجال سباقات الخيول على الصعيد العالمي.

وستكون السباقات ضمن الأمسية بمثابة سباقات تجريبية لكأس دبي العالمي، بما في ذلك منافسات الخيول العربية الأصيلة، في الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم «فئة 1» التحضيري لسباق دبي كحيلة كلاسيك «فئة1»، وسباق رأس الخور لمسافة 1400 متر على العشب في نسخته الثانية، وسباق «جبل حتا» على مسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، وهو سباق تحضيري لسباق الفئة الأولى «دبي تيرف».

ويشهد حفل «سوبر ساترداي» كذلك الإعلان عن الفائزين في النسخة السادسة من جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميُّز في سباقات الخيل، والتي تكرّم أصحاب الأداء الأفضل ضمن ثماني فئات.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «يعكس البرنامج المكثف للسباقات الذي أقيم خلال موسم دبي لسباق الخيل 2022 - 2023 جهودنا المستمرة لتقديم مبادرات نوعية هدفها تطوير سباقات الخيل العالمية وإضفاء الحيوية على مختلف مكوناتها، ونفخر بالمكانة الكبيرة التي تتمتع بها دبي كنقطة محورية للقاء أهم ملاك الخيول والمدربين والفرسان.

فيما تتنافس على أرضها أشهر وأقوى الخيول على مستوى العالم، ومع النمو المستمر لموسم السباقات والجوائز المالية المحفزة، وما يوازيها من مبادرات متعددة، تواصل دبي إسهامها الإيجابي الكبير في تسريع وتيرة تعافي صناعة سباقات الخيل العالمية من تأثير التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية».

وتعد دبي في هذا الوقت من العام مركزاً محورياً لهذه الرياضة ومنافساتها، التي تستقطب الآلاف من عشاق الخيل في المضمار العالمي، ويتابعها حول العالم الملايين عبر شاشات الفضائيات.

ويشارك في كرنفال كأس دبي العالمي هذا العام 147 خيلاً، من خارج الدولة، بخلاف كبرى الإسطبلات الإماراتية العالمية.

الكرنفال الذي انطلق للمرة الأولى في العام 2004، يضم العديد من السباقات الجديدة هذا العام، بما في ذلك تحدي «ثندر سنو» لمسافة 2000 متر، حيث أطلق هذا الاسم على التحدي تيمناً باسم نجم جودلفين الحصان الوحيد الذي فاز بكأس دبي العالمي مرتين، بالإضافة إلى «إيبي تومبي ستيكس» البالغ قيمتها 150 ألف دولار، للمهرات والأفراس على مسافة 1400 متر، والتي تكرم الفرس التي ولدت في زيمبابوي وفازت بسباق «دبي تيرف» عام 2003.

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