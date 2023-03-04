تحدي العمالقة في كأس محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم التي تستضيف النسخة 16 لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم برعاية شركة «إعمار العقارية» وتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق وبمشاركة نخبة الفرسان من أقوى الإسطبلات في الدولة.

ويعتبر السباق الرئيس الذي ينطلق في الساعة السابعة صباحاً، مسك ختام فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بعد أيام حافلة من الندية والإثارة عبر باقة من السباقات دشنها «كأس السيدات» يليه سباق الإسطبلات الخاصة ثم كأس «جميلتي» المخصص للأفراس.

وحرصت اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية على الاستعداد بصورة مكثفة بما يليق بحجم ومكانة الحدث.

ويحتل كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مكانة مميزة وكبيرة في الوسط الرياضي عموماً وفي عالم الفروسية وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص، كونه من أهم بطولات العالم للقدرة على مستوى المنافسة والتنظيم .

والذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعم رياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل على الصعيدين المحلي والدولي.

مواصلة التألق

وتتطلع إسطبلات F3 إلى مواصلة التألق بعد إحراز لقب السباق الافتتاحي للسيدات في المهرجان وكأس جميلتي للأفراس عن طريق الفارسة ماسة عدنان، وتسعى إسطبلات F3 إلى المحافظة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بواسطة الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «كاسلبار كورسير».

جوائز قيمة

وأعلن نادي دبي للفروسية عن الجوائز النقدية المخصصة للفائزين، حيث ستشمل الفائزين لغاية المركز السبعين، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 200 ألف درهم إلى جانب تتويجه بالكأس الغالية، وسينال الفائز بالمركز الثاني على جائزة بقيمة 180 ألف درهم، والمركز الثالث 160 ألف درهم.

مراحل السباق

وينقسم سباق اليوم إلى 5 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 35 كلم «اللون الأخضر»، ثم المرحلة الرابعة لمسافة 30 كلم «اللون الأزرق» ثم المرحلة الخامسة والأخيرة لمسافة 20 كلم «اللون الأبيض».

دعم

وأكد محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن المهرجان يواصل نجاحاته بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متوجهاً بالشكر إلى سموه على الاهتمام والرعاية الكريمة لمختلف سباقات القدرة والتحمل.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس النادي، حرصت على تجهيز احتفالية السباق الرئيسي والكأس الأغلى على أعلى مستوى بما يليق باسم راعي الحدث ومكانة السباق.

الحظوظ متساوية

وأكد المدرب غانم المري أن كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، يعتبر من أقوى السباقات لما يحمله اللقب من أهمية كبرى عند مجتمع أهل الفروسية ومحبي سباقات القدرة والتحمل من ملاك ومدربين وفرسان.

وأضاف لـ«البيان» أن الحظوظ تبدو متساوية بين إسطبلات النخبة على مستوى الدولة ويحتاج هذا النوع من السباقات إلى الصبر والقدرة على التحمل والمحافظة على مخزون طاقة الخيل حتى المرحلة الأخيرة.

ولفت المري إلى أنه مع الوصول إلى ختام موسم السباقات، تعتبر معظم الخيول في قمة جاهزيتها، ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة شرسة حتى الأمتار الأخيرة على غرار السنوات الماضية بما فيها النسخة الأخيرة.

موضحاً أن السباق غال على جميع الإسطبلات كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متمنياً أن تواصل إسطبلات F3 التألق.

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