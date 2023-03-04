الأيرلندي تاج أوشي يخطف الأضواء بـ5 ألقاب في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حقق الفارس الأيرلندي تاج أوشي إنجازاً كبيراً عندما توج بخمسة ألقاب، منها 4 على صهوة خيول خالد النابودة، في الحفل الثاني عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية، مساء أول من أمس، على مضماره العشبي، الذي تألف من 6 أشواط ساخنة وقوية، وبلغت جوائزه المالية 910 آلاف درهم.

وانتزع تاج أوشي نجومية الأمسية، التي خطف فيها الأضواء بخمسة ألقاب، منها لقب الجولة الثانية من سباق التاج الثلاثي العربي لمسافة 2200 متر الأبرز في الأمسية بجوائز مالية قدرها 300 ألف درهم، على صهوة «جوي ستار» العائدة إلى إسطبلات الوطنية بإشراف المدرب هلال العلوي، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:26:88 دقيقة.

واستهل أوشي انتصاراته في الشوط الأول بلقب سباق إسطبلات المها لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة إنتاج الإمارات، على صهوة «أيه أف الفاهم» العائد إلى خالد النابودة وإشراف المدرب أرنست أورتيل الذي أحرز 4 ألقاب في الحفل، بزمن قدره 1:33:90 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الثاني من سباق إسطبلات العنود لمسافة 1200 متر إلى «أيه اف مصنف» لخالد النابودة بقيادة تاج أوشي وإشراف ارنسيت اورتيل بزمن قدره 1:18:01 دقيقة.

ونال «أيه اف رسام» لمالكه خالد النابودة لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر في ثالث أشواط الحفل بقيادة تاج أوشي بزمن قدره 1:32:23 دقيقة.

وأحرز «أيه اف عجاج» لقب سباق «واحة ليوا» لمسافة 1400 متر في الشوط الخامس الذي بلغت جائزته المالية 300 ألف درهم، تنافس عليها 14 خيلاً، وشهد الشوط منافسة قوية بين أصحاب المراكز الأولى، وتمكن عجاج بقيادة نجم الأمسية تاج أوشي من انتزاع اللقب الخامس والأخير له في الحفل، مسجلاً زمناً قدره 1:31:03 دقيقة.

واختتم الحفل في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، والذي نال لقبه «ساينت ديفنس» لمالكه ومدربه راشد بورسلي بقيادة الفارس اوسكار شافيز بزمن قدره 1:24:47 دقيقة.

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