غداً.. 128 خيلا تقدم "بروفة" لكأس دبي العالمي على مضمار ميدان

المصدر: وام

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ينطلق غداً بمضمار ميدان حفل سباقات “السبت” العملاق "سوبر ساترداي" من تسعة أشواط تتضمن الجولة الثالثة من بطولتي آل مكتوم للتحدي للخيول العربية، والمهجنة الأصيلة، وبطولة جبل حتا وجميعها للفئة الأولى.

وتمثل هذه السباقات "بروفة" حقيقية لكأس دبي العالمي السباق الأغلى في العالم، بمشاركة 128 خيلاً.

وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز المالية لهذه السباقات 2 مليون و345 ألف دولار برعاية طيران الإمارات.

وتبرز من هذه السباقات الجولة الثالثة من بطولة تحدي آل مكتوم (للفئة الأولى) للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر رملي، البالغ جائزتها 450 ألف دولار، وتتصدر التوقعات "بندوق" و "لو أوف بيس"، و"سالوت ذا سولجر".

وتعتبر بطولة تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة بجولتها الثالثة (للفئة الأولى) لمسافة 2000 متر رملي، البالغ جائزتها 75 ألف دولار،، فرصة لظهور العمالقة في تحدٍ مثير خاصة "جوغورثا دي مونلاو" الذي يدافع عن لقبه أمام "كيرلس ديل روك"، و"حميم".

وتحتدم المنافسة على لقب بطولة جبل حتا (للفئة الأولى) لمسافة 1800 متر – عشبي، البالغ جائزتها 350 ألف دولار، ويتصدرها "ماستر أوف ذا سيز" نجم زعبيل مايل، ورفيقه في الأسطبل "فاليانت برينس"، و"لاند أوف ليجندز" و"ريل ورلد".

وتتصدر بطولة دبي "مدينة الذهب" التوقعات (للفئة الثانية) لمسافة 2410 أمتار، عشبي، البالغ جائزتها 250 ألف دولار، ويعتبر "كيماري" من أبرز المشاركين مع "جلوبال هيت"، و "سينيور توبا"، القادم من هونج كونج.

وتشهد بطولة برج نهار (للفئة الثالثة) لمسافة الميل ـ رملي، سباقاً مثيراً على اللقب بين 16 خيلاً، أبرزها "دسكوفري آيلاند"، و"رويال ميوز" و "ديزرت ويزدم".

ويحتشد نجوم السرعة في بطولة ند الشبا تيرف سبرينت (للفئة الثالثة) البالغ جائزتها 250 ألف دولار، في ظل المنافسة القوية بين "سيتي ووك"، و"الدسم"، و"مقياس".

ويتنافس "لاهريش"، و"جو سولجر جو"، و"مستر راج"، بالإضافة إلى "ساوذرن آرتست" في بطولة تحدي البستكية (قوائم) المخصصة لخيول سن الثلاث سنوات، لمسافة 1900 متر رملي، البالغ جائزتها 170 ألف دولار.

ويترقب عشاق السباقات بطولة رأس الخور (شروط) لمسافة 1400 متر عشبي، البالغ جائزتها 300 ألف دولار، بمشاركة 16 من الخيول القوية، يتصدرها "السهيل"، و"سان دوناتو"، و"دانيه".

ويسدل الستار على الأمسية بسباق مهب الشمال (للفئة الثالثة) لمسافة 1200 متر رملي، البالغ جائزته 250 ألف دولار، بصراع متفاوت بين "توز"، و"مهيب"، و"اوسليت".



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