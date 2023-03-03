خيول " مونديال القدرة" تودع أبو ظبي إلى أمريكا الجنوبية

المصدر: وام

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أكد ماجد المرزوقي مسؤول شركة "أكوي سكاي لوجيستك" الناقلة للخيول في بطولة العالم للقدرة، أن آخر شحنة من الخيول التي شاركت في المونديال؛ وهي 11 خيلاً من أمريكا الجنوبية، غادرت الدولة اليوم لتصل إلى وجهتها النهائية غداً السبت.

واستضافت الإمارات مونديال القدرة للخيول في قرية بوذيب الدولية الشهر الماضي بمشاركة 122 فارساً وفارسة من 36 دولة.

وأوضح المرزوقي أن هذه الخيول ستصل إلى 3 دول؛ هي الأرجنتين وأوروجواي وتشيلي عبر 3 رحلات مختلفة من مطار فرانكفورت، بعد اكتمال جميع الترتيبات المقررة من قبل الفريق العامل على غرار النجاح المتميز أثناء عمليات شحن الخيول للمشاركة في المونديال.

وقال: "حرصنا عندما اضطلعنا بهذه المهمة على اتباع أفضل المعايير والممارسات، لترسيخ ريادة دولتنا الغالية في تنظيم الفعاليات الرياضة الدولية بمهنية عالية تليق بمكانتها المرموقة، وتمت عملية النقل بسلاسة وسهولة وتعاون الجميع، بشهادة الاتحاد الدولي للفروسية وجميع الفرق المشاركة، ونرغب في أن تكون نهاية عملية الشحن بالطريقة ذاتها التي تعزز قيم الجودة والتميز".

وأوضح المرزوقي أن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق واللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للقدرة واللجان الأخرى، وجميع المسؤولين في المطارات بكل من أبو ظبي ودبي، قدموا صورة متميزة من التفاني والتعاون والجهد المخلص لتعزيز نجاح شحن الخيول للمشاركة أولاً وفي المرحلة الثانية بعودتها إلى الدول التي جاءت منها، مما كان له أبلغ الأثر في نجاح عمليات الشحن.

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