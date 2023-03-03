أغلى كؤوس البولو تنطلق الأربعاء

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو إقامة منافسات النسخة الـ23 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بداية من الأربعاء المقبل وتستمر حتى 18 مارس الحالي، بمشاركة 4 فرق، هي غنتوت، وأبوظبي بولو، والإمارات للبولو، وذئاب الحبتور للبولو.

وكشف النادي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقره بأبوظبي تفاصيل الحدث، الذي يقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتقام البطولة في ختام نشاط النادي للموسم الرياضي الحالي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو، على ملاعب نادي غنتوت.

وطبقاً للقرعة، يلتقي في المباراة الافتتاحية للبطولة، فريق غنتوت بولو، مع فريق ذئاب الحبتور بولو، وتعقبها مباراة بين الإمارات بولو، وأبوظبي بولو على أن تتواصل مباريات الدور التمهيدي يومي 11 و15 مارس الجاري، وتختتم المنافسات يوم 18 من الشهر نفسه.

الأعلى تصنيفاً

وتعد الفرق المشاركة هي الأعلى تصنيفاً (18 هاند كاب)، وطبقاً للجنة المنظمة يحصل الفريق الفائز باللقب على النسخة الجديدة من الكأس مدى الحياة. حضر المؤتمر كل من سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، وناصر الشامسي قائد فريق غنتوت للبولو، وفلسطين خاربوش مدير عام فندق جنة برج السراب، وسنتياجو تورتجيتار ممثل اتحاد الإمارات للبولو وعدد من ممثلي الفرق المشاركة واللاعبين والشركات الراعية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، نقل سعيد بن حوفان المنصوري، تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، مشيداً بدور سموه في دعم مسيرة النادي ونجاحاته على الأصعدة كافة. وأضاف: «استعد النادي بشكل تام لاستضافة البطولة، بما يتناسب مع أهميتها، كونها واحدة من أبرز وأهم بطولات البولو على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن تصنيف البطولة (18 هاند كاب)، يؤكد ارتفاع المستوى الفني للفرق المشاركة، حيث تشهد مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات.

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