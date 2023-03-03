طيران الإمارات ترعى أمسية سوبر ساترداي بمضمار ميدان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترعى طيران الإمارات، أمسية سباقات سوبر ساترداي بمضمار ميدان يوم غدٍ، والتي تعد إحدى أكبر أمسيات السباقات في روزنامة الموسم المحلي لسباقات الخيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي التجربة التحضيرية الختامية لأمسية كأس دبي العالمي، حيث إن ثمانية من أصل تسعة سباقات بالأمسية تقام على نفس مسافة ومسار سباقات أمسية كأس دبي العالمي في 25 مارس.

ويتضمن اليوم سباقين من الفئة الأولى، من بينهما السباق الرئيس ممثلاً في الجولة الثالثة لتحدي آل مكتوم بجوائزه البالغة 450.000 دولار، وهو سباق تحضيري لكأس دبي العالمي، وفاز به العام الماضي هايبوثيتيكال، والآخر هو سباق جبل حتا على مسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، وهو سباق تحضيري لسباق الفئة الأولى دبي تيرف.

وتضم الأمسية سباق الفئة الثانية دبي مدينة الذهب لمسافة 2400 متر، وهو سباق تحضيري لسباق لونجين دبي شيماء كلاسيك، إضافة إلى سباقين من الفئة الثالثة، هما مهب الشمال التحضيري لسباق الفئة الأولى دبي غولدن شاهين، وبرج نهار التحضيري لسباق الفئة الثانية جودلفين مايل، كما تضم سباق البستكية «ليستد» على نفس مسافة ومسار داربي الإمارات (فئة2)، وسباق راس الخور لمسافة 1400 متر على العشب في نسخته الثانية، بينما تتنافس الخيول العربية الأصيلة في الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم (فئة1) التحضيري لسباق دبي كحيلة كلاسيك (فئة1).

شراكة

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «شراكتنا مع سباقات سوبر ساترداي أمر مهم لنا، وجزء من التزامنا بدعم الجهود الرامية إلى تطوير مكانة دبي وجهة لفعاليات سباق الخيل على مستوى عالمي. نحن في انتظار اجتماع مدربين وخيول وفرسان عالميين في يوم السوبر ساترداي. وسوف تتجه أعين عالم السباقات إلى دبي مرة أخرى، كما سيراقب المتحمسون بفارغ الصبر هذه السباقات المرموقة قبيل أمسية كأس دبي العالمي».

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «يسعدنا عودة طيران الإمارات راعياً لأمسية سوبر ساترداي بمضمار ميدان، وهي اسم رائد في عالم الطيران، ودعمهم لنا في نادي دبي لسباق الخيل لا مثيل له».

وأضاف: «نتطلع للتواصل مرة أخرى مع طيران الإمارات في أمسية مثيرة من السباقات، تعدّ إحدى أكبر الأمسيات هنا في دبي، وتضم سباقات تحضيرية مهمة لأمسية كأس دبي العالمي، ويسعدنا كذلك أن اللقاء يتضمن مجموعة من الفعاليات الجانبية الجديدة، مثل يوم السيدات، إضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة الأخرى الهادفة للتفاعل مع الجمهور».

وأضاف: الأمسية ستشهد الإعلان عن الفائزين في جوائز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، التي من خلالها سنسدل الستار على الفائزين في الفئات المختلفة في نسخة هذا العام للجائزة، التي يطمح الكثير من رواد صناعة الخيل إلى الفوز بها».

فورمولا 1

من جهة أخرى أعلنت طيران الإمارات أنها ستخدم اثنتين من رحلاتها اليومية الثلاث بين دبي والبحرين، في 6 مارس الجاري، بطائرتي إيرباص A380، وذلك لتلبية الطلب الكبير على السفر من الراغبين في حضور سباق البحرين للجائزة الكبرى للفورمولا 1.

وستعمل الرحلتان «ئي كيه 835/‏ 836» و«ئي كيه 838/‏ 839»، بطائرتي A380، بدلاً من طائرتي البوينغ 777-300ER، ما يؤكد التزام طيران الإمارات بتوفير أفضل الخدمات للمسافرين إلى دبي وعبرها.

وتغادر الرحلة «ئي كيه 835» دبي في الساعة 1:50 صباحاً، وتصل إلى مطار البحرين الدولي في الساعة 2:05 صباحاً، بينما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 835» البحرين في الساعة 3:50 صباحاً، لتصل مطار دبي الدولي في الساعة 6:05 صباحاً.

أما الرحلة الثانية «ئي كيه 838»، فتغادر دبي في الساعة 8:20 صباحاً، وتصل البحرين في الساعة 8:40، وتغادر رحلة العودة «ئي كيه 839» البحرين في الساعة 10:25، لتصل إلى دبي في الساعة 12:40 ظهراً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز