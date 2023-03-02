السباق العاشر لمضمار العين اليوم

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف في الخامسة مساء اليوم سباقه العاشر بالموسم والذي يتألف من 7 أشواط بمشاركة 93 خيلاً وتبلغ جوائزه المالية 540 ألف درهم.

الشوط الرئيس

وتتجه الأنظار إلى سباق ديربي العين الذي يقام بالشوط الثالث والرئيس بالأمسية بمشاركة 6 من الخيول تتسابق لمسافة 1800 متر - هيبة - وينتظر أن يشهد إثارة بالغة لقوة وخبرة الخيول المشاركة، إذ يبحث «فدوان» عن فوزه الرابع بالموسم، لكن عليه أولاً أن يتجاوز منافسين أقوياء مثل «زيدان الوثبة» و«نجم الوثبة» الذي سبق له الفوز في مضماري ميدان والعين.

ويستهل الحفل بسباق المبتدئة في الشوط الأول والذي ينطلق لمسافة 2000 متر، بمشاركة 15 خيلاً يبرز منها «جواد الخالدية» و«مداح الريف»، و«جوهر»، وفي الشوط الثاني تظهر خيول الإنتاج المحلي والتي تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 1800 متر ـ تكافؤ - ويبرز «ايه اف المؤتمن» و«شاريك» و«فكر المطوع» كأبرز المرشحين للفوز باللقب.

12

تبلغ الإثارة ذروتها بالشوط الرابع لمسافة 1600 متر - تكافؤ - بمشاركة 12 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق وخلاله تسعى «جزيلة» للصدارة وخطف اللقب في وجود «أنديز داي» وغيره من الخيول القوية، وفي الشوط الخامس تظهر المهرات والأفراس لتتسابق لمسافة 1600 متر - تكافؤ - ويبرز منها «فوعة» الحاصلة على اللقب قبل شهر بمضمار أبوظبي، بالإضافة لـ«واضحة»، و«فراشة».

في الشوط السادس تعود الخيول المبتدئة لتتسابق هذه المرة لمسافة 1600 متر، وتستمر منافساتها بالشوط السابع والذي خصص لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1400 متر بمشاركة 15 خيلاً يبرز منها «بشاشة الريف»، و«الشهاب ماجان» كمرشحين للقب.

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