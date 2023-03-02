288 خيلاً في مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق الجمعة مهرجان الشارقة الدولي الرابع والعشرون للجواد العربي، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو».

وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، الراعي الرسمي للمهرجان وشريك النجاح على مدى ثلاثة وعشرين عاماً، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية. ويعد المهرجان الأول من نوعه المعتمد من منظمة «الإيكاهو» بتصيف - أ - يقام في صالة مغطاة على مدار ثلاثة أيام، ويشهد مشاركة 288 خيلاً من 9 دول عربية وأجنبية.

ويرأس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وتضم في عضويتها كلاً من الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري، وراشد سيف حماد الزعابي، ومحمد الحربي، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير المهرجان، وأشرف جابر الليثي، مساعد مدير المهرجان، والدكتور عبدالوهاب عميرة، مسؤول ساحة العرض.

برنامج

ويشهد اليوم الأول للمهرجان 6 أشواط مناصفة بين المهرات والأفراس، ويشهد اليوم الثاني منافسات للمهور والفحول، ويشهد اليوم الثالث الأخير للمهرجان شوطين للفحول، ومن ثم الأشواط الرئيسية.

وقال سلطان خليفة اليحيائي، عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير عام نادي الشارقة للفروسية: إن المهرجان أتم عامه الرابع والعشرين ليكون المهرجان الأقدم في المنطقة للجواد العربي، وقد اعتمد المهرجان من الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، ويندرج المهرجان تحت تصنيف - أ - التصنيف الأعلى. ووجه اليحيائي الدعوة إلى جمهور الفروسية ومحبي عروض جمال الخيل لحضور فعاليات المهرجان.

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