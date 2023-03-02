نخبة الخيول تصل للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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يتقدم حامل لقبي دبي تيرف وكأس السعودية بانثالاسا مجموعة رفيعة من الخيول العالمية التي وصلت إلى دبي قبل انطلاق أمسية كأس دبي العالمي في الـ25 من مارس الحالي.

وأصبح بانثالاسا بإشراف المدرب يوشيتو ياهاغي ثالث أغنى حصان ياباني التدريب بعد فوزه في العاصمة السعودية الرياض على «كنتري غرامر» حامل لقب كأس دبي العالمي، والذي وصل إلى دبي يوم الثلاثاء ليواصل تجهيزاته النهائية في سعيه ليصبح ثاني جواد فقط يحرز لقب كأس دبي العالمي (12 مليون دولار أمريكي) مرتين.

وتم ترشيح بانثالاسا للمشاركة في سباقي كأس دبي العالمي، ودبي تيرف، ولكن المدرب يوشيتو ياهاغي لم يفصح عن وجهته بالتحديد بعد، ويتوقع أن يعلن ذلك في وقت قريب من انطلاق الأمسية.

وانضم كنتري غرامر للجواد غونايت الذي سينطلق في دبي غولدن شاهين (فئة1) بإشراف ستيف أسموسن في الرحلة القادمة ذاتها من المملكة العربية السعودية، وفاز الجواد البالغ من العمر 4 سنوات في سباق أمستردام ستيكس بمضمار ساراتوغا في الصيف الماضي، ثم أحرز الوصافة خلف إليت باور في كأس الرياض للسرعة الأحد الماضي. وكان المركز الثالث في السباق من نصيب ريميك (4 سنوات) الذي جاء للدولة مستهدفاً لقب دبي غولدن شاهين (فئة1) أمام جاستن الذي يكمل رحلته الثانية لدبي بعد حلوله في المركز 11 في نسخة 2021 من سباق غولدن شاهين.

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وتصل 13 خيلاً يابانياً من الرياض إلى دبي، ومن بينهم حامل لقب جودلفين مايل «بثرات ليون» الذي انتزع الصدارة في سباق 1351 سبرينت في الرياض، ولكن من المتوقع أن يعود إلى الأرضية الرملية مرة أخرى للدفاع عن لقبه، ويعود فين دي غارد الذي أحرز المركزين الثاني والثالث في آخر نسختين من دبي تيرف بإشراف هيديكي فوجيوارا، لمحاولة ثالثة في السباق فيما يسعى لاودا سيون لنيل الثأر بعد حلوله تاسعاً في القوز سبرينت (فئة1) العام الماضي.

أما كراون برايد بطل داربي الإمارات (فئة2) العام الماضي، فيعد جزءاً من مجموعة يابانية قوية تستهدف كأس دبي العالمي إذ ينضم إليه كافيه فيرو الفائز في فبرواري ستيكس (فئة1) وصاحب المركز الثالث في كأس السعودية، بالإضافة لجيوغليف صاحب المركز الرابع، وجون لايت بولت صاحب المركز السابع.

كما تشكل الخيول اليابانية خطورة حقيقية في داربي الإمارات (فئة2) بوجود ديرما سوتوغاكي صاحب المركز الثالث في داربي السعودية لمسافة الميل، وينضم إليه كونتينوار الذي حل في المركز الخامس في الرياض ووصل إيخت صاحب المركز السابع في سباق البحر الأحمر إلى دبي برفقة المجموعة، ومن المرجح أن ينطلق في سباق دبي غولد كب (فئة2) بإشراف هايديوكي موري.

توقعات

وقالت ستيفاني كولي مسؤولة السباقات الدولية بنادي دبي لسباق الخيل: «سعدنا كثيراً بنجاحات أبطال كأس دبي العالمي 2022 في السعودية، مع فوز بانثالاسا وبثرات ليون بالإضافة لحلول كنتري غرامر وصيفاً بجدارة، وتأتي عدة خيول عالمية ومتميزة إلى دبي قادمة من الرياض وسيكون أمامها وقت كافٍ للاستقرار قبل الأمسية الكبرى، كما يبدو الفريق الياباني أقوى من أي وقت مضى في كأس دبي العالمي، مع وصول المزيد من خيوله في الأسابيع المقبلة».

وينضم إكوينوكس حامل لقب أريما كينين (فئة1) للفريق الياباني، وهو صاحب أعلى تصنيف من بين خيول الثلاث سنوات في 2022، وسينطلق في سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك، فيما ينطلق كل من سيريفوس ودو دوس في تحدي دبي تيرف (فئة1)، وينتقل بطل جابان كب فيلا أزول للأرضية الرملية في كأس دبي العالمي فينضم إليه كل من أوشبا تيسورو وتي أو كينس، وجميعهم قادمون من اليابان إلى دبي مباشرةً.

ووصل شيرلس سبيت إلى دبي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وبدأ الفائز بالفئة الأولى تجهيزاته بإشراف روجر أتفيلد في الاسطبلات العالمية قبل مشاركته المتوقعة في دبي تيرف (فئة1).

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