F3 تحقق اللقب الثاني في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توجت إسطبلات F3 بكأس «جميلتي» للأفراس لمسافة 119 كلم ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، الذي أقيم برعاية الطاير للسيارات وبتنظيم نادي دبي للفروسية بمشاركة 149 فارساً وفارسة.

وكررت إسطبلات F3 مشهد الفوز مرة أخرى بعد أن سبق لها التتويج بكأس اليمامة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة قبل نحو شهرين مع الفارسة نفسها ماسة عدنان على صهوة الفرس «برو فانتستيكا»، التي حققت معها اللقب.

وأضافت ماسة عدنان اللقب الثاني لها ولإسطبلات F3 في النسخة الحالية لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة على صهوة «برو فانتستيكا»، مسجلة زمناً قدره 4.18.17 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس زايد محمد المهيري على صهوة «بيلاين» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 4.18.30 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «دجى دى بيديرس» لإسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 4.18.45 ساعات. وحققت المركز الرابع الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز على صهوة «كلاريتا سو» لإسطبلات جميرا، مسجلة زمناً قدره 4.18.55 ساعات، يليها في المركز الخامس الفارس خلفان جمعة بالجافلة على صهوة «بوتري بلانكا» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 4.18.58 ساعات.

تتويج الأبطال

وقامت منى حسن سعدون، نائب رئيس التسويق وخدمة العملاء بشركة «الطاير للسيارات»، وطلال مرعب، نائب رئيس أول لمبيعات «جاكوار» و«لاند روڤر» في شركة الطاير للسيارات، بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، وسط حضور مميز من محبي رياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

حرص

وأعرب المدرب خليفة غانم المري عن سعادته بتحقيق إسطبلات F3 اللقب الثاني في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بعد افتتاحية الفوز في المهرجان بكأس السيدات، مهدياً الفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعم رياضة الآباء والأجداد، وملهم كل الفرسان والأجيال، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مالك إسطبلات F3، حيث كانت توجيهات سموه نبراساً يضيء طريقهم نحو منصات التتويج.

وأضاف المري لـ«البيان» أن التوفيق حالفهم مع الفرسات أكثر من الجياد في معظم السباقات، ويحرصون دائماً على انتقاء صفوة الخيول للمنافسة في مختلف البطولات والاستحقاقات بناءً على نظرة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومن بينها الفرس الفائزة «فانتستيكا»، مبدياً رضاه بصورة عامة عن الأداء هذا الموسم، إلا أن سقف طموحاتهم في إسطبلات F3 لا حدود له، ويتطلعون إلى المركز الأول دائماً في مختلف المحافل والمشاركات، سواء المحلية أو الخارجية.

سعادة كبيرة

وأبدت الفارسة ماسة عدنان سعادتها الكبيرة بتتويجها بالمركز الأول في كأس «جميلتي»، وتحقيق اللقب الثاني في المهرجان، إضافة إلى تكرار سيناريو الفوز في غضون شهرين مع الفرس البطلة «برو فانتستيكا»، التي أثبتت جدارتها وكفاءتها في السباق، مشيرة إلى أن السباق لم يكن سهلاً، خاصة في المرحلة الرابعة؛ بسبب تنافس مجموعة كبيرة من الفرسان على الصدارة، فضلاً عن رغبة الجميع في الفوز باللقب؛ لما يحمله من أهمية بالغة وقيمة كبيرة.

وأضافت البطلة أنها فخورة بالإنجازات الكبيرة لهذا الموسم، وتتطلع في المستقبل إلى الفوز بلقب بطولة العالم بعد حصد العديد من الألقاب الغالية والثمينة، مشيرة إلى أن مشاركتها في السباق الرئيس يوم السبت المقبل لم تحسم بعد، وسيتم اتخاذ القرار بعد معرفة الموقف بخصوص مشاركتها في كأس خادم الحرمين الشريفين بالعلا، وهو ما يتزامن مع ختام المهرجان.

منافسة شرسة

من جانبه، قال الفارس زايد المهيري، الوصيف: إن المنافسة كانت شرسة من الفرسان الذين مثلوا العديد من الإسطبلات، لكن الفرس التي امتطى صهوتها قدمت أداءً مميزاً، لا سيما وأنها قادمة من مشاركة تجهيزية في الفترة الماضية، معرباً عن فخره باعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة هذا الموسم بعد أن سبق له الفوز بالمركز الثاني في كأس الفهيدي بدبي وتحقيق المركز الثالث في قرية بوذيب الدولية للقدرة.

وأوضح المهيري «17 عاماً» أن كأس «جميلتي» شهدت مشاركة صفوة الأفراس من أقوى الإسطبلات في الدولة.

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