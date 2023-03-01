«تي أن تي» بطل «الإسطبلات» في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توّج الفارس مصعب محمد بالقيزي بكأس الإسطبلات الخاصة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وشهد السباق الذي احتضنته مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم لمسافة 101 كلم، مشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة.

ويعتبر فوز بالقيزي بالكأس أغلى لقب حققه الفارس الواعد والبالغ من العمر 14 عاماً بعد أداء مميز قاده إلى تصدر جميع مراحل السباق على صهوة الجواد «سيناتوري» لإسطبلات «تي أن تي»، لينهي السباق في زمن بلغ 3.30.32 ساعات.

واحتل المركز الثاني الفارس راشد عامر العامري على صهوة الفرس «بدوينا كريستيانا» لإسطبلات العزم، مسجلاً زمناً قدره 3.31.43 ساعات بعد منافسة قوية وبفارق ثانية عن الفائز بالمركز الثالث الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة «بولي» لإسطبلات SS.

وحقق المركز الرابع الفارس خليفة راشد العميمي على صهوة الجواد «لورد دو الكايدي» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 3.32.43 ساعات، واحتل المركز الخامس الفارس أحمد علي سلطان الشامسي على صهوة الجواد «فيدايل دي تشابون» لإسطبلات ماس للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 3.33.40 ساعات.

تتويج الأبطال

وقام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ونال البطل جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم إلى جانب الكأس والوصيف 180.000 درهم، والفائز بالمركز الثالث 160.000 درهم، المركز الرابع 50.000 درهم، المركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس حتى المركز الثلاثين حصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

مسيرة واعدة

وأعرب الفارس مصعب بالقيزي عن سعادته بتحقيق لقب أغلى الكؤوس في مسيرته الواعدة بسباقات القدرة والتحمل، وقال لـ «البيان» إنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة بعد أن استهل مشواره باعتلاء منصة التتويج لأكثر من مرة بعد تحقيق المركز الثالث في كأس جميرا ورابعاً في كأس الإسطبلات الخاصة بمهرجان سمو ولي عهد دبي ورابعاً كذلك في كأس حتا وكأس الفهيدي.

وأشار بالقيزي إلى أن الفوز يعتبر مذاقه مختلفاً هذه المرة، كون المناسبة غالية في مهرجان كبير يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً بأداء الجواد البطل الذي يمتطيه لأول مرة وأثبت جدارته في التحدي لما يملكه من إمكانيات ومخزون قاده إلى الانفراد بالصدارة في آخر محطات السباق.

كأس «جميلتي»

وتشهد مدينة دبي الدولية للقدرة اليوم انطلاق كأس «جميلتي» للأفراس ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ويقام السباق برعاية «الطاير للسيارات» لمسافة 119 كلم.

وتسعى إسطبلات M7 إلى المحافظة على اللقب للموسم الثالث على التوالي بعد أن حققت الكأس في النسخة الماضية بواسطة الفارس سهيل علي راشد الغيلاني على صهوة الفرس «سيفين لارزاك» بزمن قدره 4.06.00 ساعات، واحتل الوصافة الفارس عبدالله غانم المري، على صهوة «جاي إم جوزفينا» لإسطبلات F3 وظفر بالمركز الثالث، الفارس عبدالله علي العامري، على صهوة «مزيونة» لإسطبلات F3.

وينقسم سباق كأس «جميلتي» للقدرة، الذي تبلغ مسافته 119 كيلومتراً، إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى باللون الأصفر، وتبلغ مسافتها 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 32 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها باللون الأزرق 27 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

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