مربط دبي نجم «الشراع الدولية لجمال الخيل»

المصدر: أبوظبي - البيان

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سطر مربط دبي للخيول العربية بصمة ذهبية قياسية جديدة بنيل ثلاثية ذهبية، وإحراز لقب فضي ولقب برونزي، في بطولة الشراع الدولية للخيل العربية في نسختها الثانية، التي اختتم أول من أمس في منتجع الفرسان الدولي للفروسية بأبوظبي، تحت رعاية وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتفوقت المهرة «دي شيخة» وهي من الفحل «ع ج مرزان» والفرس «دي شيهانة»، وحصلت على ذهبية أجمل المهرات بعمر السنة، وحصلت رفيقتها المهرة «دي غمره» وهي من الفحل «دي شخاط» والفرس «دي غالية» على البرونزية، مؤكدة أن مهرات مربط دبي تغطي وتفرش جودة إنتاج المهرات للمربط. وسجلت المهرة دي رسيل وهي من الفحل العالمي دي سراج والفرس إيلي فلامينكا، موقعها بلقب الوصافة.

وتألق المهر «دي فاهر» وهو من الفحل «دي شخاط» والفرس الفنانة «دي فنانة» وحصل على الميدالية الذهبية، وحقق المهر «دي راسل» وهو من فحل الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» والفرس أسطورية الإنتاج «ليدي فيرونيكا» الإنجاز نفسه ثم نال مربط دبي اللقب البرونزي للفحول عن طريق «دي شيماز» ابن الفحل الأيقونة «إف إيه إل رشيم» والفرس «ليدي فيرونيكا».

مكانة عالمية

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيل العربية عن سعادته بالنتائج الذهبية لخيول المربط، مؤكداً أن بطولة الشراع الدولية في نسختها الثانية قد رسخت مكانتها بين البطولات العالمية باستقطاب مزيد من المشاركين المتميزين من مختلف مناطق العالم. وقال التوحيدي: «كنا نعلم أن البطولة - وبناءً على نجاح نسختها الأولى – أنها ستكون محطة عالمية للتنافس الدولي في أرض الإمارات، ولذلك قررنا التعامل مع البطولة بأسلوبنا التنافسي الخاص الذي نقوم به في البطولات العالمية الكبرى، ودفعنا بعدد من خيولنا الممتازة التي أكدت تفوقها بامتياز، وتفوقنا الذهبي تناسب مع القيمة الذهبية لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية في نسختها الجديدة التي استحقت بجدارة قيمة دولية ذهبية».

وأضاف التوحيدي: «من الجدير بالتقدير الإشارة لجهود الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان التي أضافت بطولة عالمية بكل تفاصيلها التنظيمية الرائعة».

بدوره عبر عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالحصيلة في بطولة الشراع الدولية التي وصفها بالقياسية، مؤكداً أن البطولة أكدت تفوقها التنظيمي والجمالي، وقال المرزوقي: «البطولة كانت في مستوى توقعاتنا بدرجة كبيرة، وكان للمرابط الرائدة في الإمارات كلمتها القوية بين المرابط المشاركة من الإمارات وأوروبا، والتنافس كان شرساً بين أبرز المرابط الوطنية عجمان والأريام والإمارات، ونالت جميعها ألقاباً مشرفة انتزعتها من المنافسين. ومربط دبي بطبيعة الحال، وبحجمه العالمي، كان في الموعد ليحتل المكانة التي تليق بعلامته العالمية».

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