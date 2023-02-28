تتويج «F3» بكأس السيدات في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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احتفظت اسطبلات F3 بكأس السيدات لمسافة 101 كلم ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم وبرعاية عزيزي للتطوير العقاري، وجاء فوز اسطبلات F3 العام الثاني على التوالي بعد أن حلقت السورية ماسة عدنان بلقب النسخة الحالية التي شهدت مشاركة 120 فارسة من مختلف الاسطبلات في الدولة.

وتوجت المتألقة ماسة عدنان على صهوة «النيز جميلة» باللقب، بعد أداء قوي خاصة في المرحلة الأخيرة لتنجح في الجمع بين لقبي السيدات بمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ومهرجان سمو ولي عهد دبي على نفس الفرس.وقطعت البطلة المسافة بزمن قدره 3.27.51 ساعات بعد منافسة قوية قبل خط النهاية وبفارق ثانية عن الوصيفة الأرجنتينية ميلينا مينديز على صهوة «جمال بيوتي» لاسطبلات 2 - M7، واحتلت المركز الثالث الفارسة بثينة خالد الرضا على صهوة الجواد «ميلاندي كوبير» لاسطبلات 1 - F3، مسجلة زمناً قدره 3.27.53 ساعات، وجاءت في المركز الرابع الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون على صهوة «روميرو» لاسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 3.27.58 ساعات.

وجاءت في المركز الخامس شيخة أحمد محمد عتيق على صهوة «واترليا سيكور سكاي» لاسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 3.28.03 ساعات.

فائزات

وتوّج مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى وبحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، ونالت البطلة جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم إلى جانب الكأس والوصيفة 180.000 درهم، والفائزة بالمركز الثالث 160.000 درهم، والمركز الرابع 50.000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس إلى المركز الثلاثين حصلت كل فائزة على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

وأشاد اللواء الدكتور محمد العظب بالمنافسة القوية التي شهدها السباق الافتتاحي لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة والمشاركة المتميزة والكبيرة من العنصر النسائي ما يؤكد تميز المرأة في المجتمع بمختلف المجالات ومن بينها القطاع الرياضي، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير الذي يترجمه المهرجان الذي يحمل اسم سموه إلى جانب الدعم والاهتمام من قبل سموه بسباقات القدرة والتحمل في الإمارات ودبي ما أثمر تطور وازدهار رياضة الآباء والأجداد باستمرار وعلى مر السنوات الماضية.

فخر

وأعربت الفارسة السورية ماسة عدنان بطلة السباق، عن فخرها وسعادتها بتحقيق العديد من الإنجازات هذا الموسم، وقالت لـ«البيان»: إن التوفيق والاجتهاد والمثابرة وراء التألق هذا الموسم، مشيدة بأداء الفرس البطلة «النيز جميلة» التي كررت مشهد الفوز المرة الثانية بعد أداء متميز رغم قوة المنافسة في السباق الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.

وأهدت البطلة الفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعم هذه الرياضة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مالك اسطبلات F3، وإلى والدتها التي تشجعها وتحفزها على هذه الرياضة باستمرار.

المحطة الثانية

وتتواصل المنافسات في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة عبر سباق الاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي والذي يقام اليوم لمسافة 101 كلم، ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة واسعة بين أقوى الاسطبلات الخاصة في الدولة.

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