مباراتان لتحديد المراكز بكأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد اليوم الثامن من كأس دبي الذهبية 2023 للبولو مباراتين لتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن قبل أن يسدل الستار على البطولة الأبرز بالمنطقة السبت المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وفي المباراة الأولى التي تجمع بين فريق غنتوت وفريق «كلينوفا نوا كابيتال» يتوقع المراقبون أن يكون أداء فريق غنتوت أعلى من فريق «كلينوفا نوا كابيتال» بسبب خبرة الفريق وقوة لاعبيه وقدرة خيوله،

أما المباراة الثانية بين «ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور وفريق «مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار»بقيادة طارق الحبتور فهي متكافئة نسبياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز