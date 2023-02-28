ثلاثية ذهبية لمربط دبي في «دولية الشراع»

المصدر: أبوظبي - وام

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حققت خيول مربط دبي 3 ألقاب ذهبية في بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، التي أقيمت بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، تحت رعاية وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، وبتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية. جاءت الثلاثية عن طريق المهرة «دي شيخة»، في فئة المهرات عمر سنة، و«دي فاهر»، ببطولة الأمهار عمر سنة، و«دي راسل»، بلقب الأمهار عمر 2 و3 سنوات.

وشهدت البطولة تحقيق خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، ثنائية ذهبية عن طريق «إي اس شارجه» في بطولة المهرات عمر 2 و3 سنوات، و«ع ج عجبان» في بطولة الفحول.

فيما أحرزت «الأريام خلود» لإسطبلات الأريام ذهبية الأفراس، ونالت جائزة أفضل جواد بالبطولة، وحصدت «إي اس شارجة»، جائزة أفضل رأس، ونالت «ع ج غزالة» لمربط عجمان، جائزة أفضل رأس وجسم وحركة، وحصل الإيطالي جوزيب فيترو على جائزة أفضل عارض.

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