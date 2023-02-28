«الإمارات لقفز الحواجز» إلى أولمبياد «باريس 2024»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حقق فريق الإمارات لقفز الحواجز إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى أولمبياد «باريس 2024»، بتحقيقه المركز الثاني في المنافسات التأهيلية بالدوحة، وضم الفريق الفرسان عبدالله المري مع الجواد «جيمس»، وعبدالله المهيري مع الجواد «شاكولو»، ومحمد الهاجري مع الجواد «جي اس فابيان»، وعمر المرزوقي مع الفرس «داليدا»، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها الإمارات بفريق لقفز الحواجز في الأولمبياد.

وتقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة ولشعب الإمارات، بالإنجاز، وأكد أن دعم القيادة الرشيدة للفروسية، وضعها في أعلى المراتب لتسجل الريادة والتفوق في المنافسات عالمياً، وفي استضافة كبرى البطولات العالمية باحترافية .

وأضاف : إنجاز فريق الإمارات يتزامن مع النجاح الهائل في تنظيم مونديال القدرة، والذي نال إشادة مجتمع الفروسية الدولي وأبهر الجميع.

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