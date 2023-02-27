منتخب الإمارات لقفز الحواجز يتأهل لأولمبياد 2024

المصدر: وام

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حقق منتخب الإمارات لقفز الحواجز إنجازاً تاريخياً بتأهله لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (باريس 2024)، لتكون المرة الأولى التي يتأهل فيها الفريق للدورات الأولمبية.

وحجز الفريق الإماراتي بطاقة التأهل للأولمبياد باحتلال المركز الثاني في مجموعته بالمنافسات التأهيلية، التي أقيمت في "الشقب" بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني في المنافسة التأهيلية الفرسان عبد الله محمد المري مع الجواد "جيمس"، وعبد الله حميد المهيري مع الجواد "شاكولو"، والفارس محمد غانم الهاجري مع الجواد "جي اس فابيان"، والفارس الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس "داليدا ".

وتقدم سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة ولشعب الإمارات، بمناسبة هذا الإنجاز .

وأكد سعادته أن الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية، وضعها في أعلى المراتب لتسجل الريادة والتفوق بامتياز في كل منافساتها على الساحات الدولية والعالمية، وأيضاً باستضافة كبرى البطولات العالمية باحترافية عالية، التي تنال الإعجاب والرضا من جميع المشاركين، والاتحاد الدولي للفروسية".

وأضاف ان إنجاز فريق الإمارات بالتأهل للأولمبياد يتزامن مع النجاح الهائل في تنظيم بطولة العالم للقدرة في قرية بوذيب والذي نال الإشادة والتقدير من مجتمع الفروسية الدولي .. وأبهر الجميع بما قدمته الإمارات في هذه البطولة من استضافة متميزة، في كافة الجوانب".



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