الرميثي يتوّج بكأس «المدينة المستدامة» لقفز الحواجز

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توّج فارسنا محمد شافي الرميثي بكأس بطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز 2023، في أجواء رائعة التنظيم والفعاليات، وسط تشجيع الجماهير الغفيرة التي شهدت المنافسة، وامتلأت بها مدرجات المنصة الرئيسة، والمقاعد الجانبية حول الميدان الرئيس. شهد منافسة الختام وتوّج الفائزين المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة (سي) القابضة، الراعي الرسمي للبطولة، وفرهانغ صادقي مدير البطولة، الذي أكد حرص اللجنة المنظمة منذ البداية أن تأتي البطولة بشكل مغاير خاصة بعد توقفها العام الماضي، فجاءت في هذه النسخة متعددة الفعاليات إلى جانب منافسات القفز الدولية من فئة النجمتين، ولمسنا الإقبال الكبير من جمهور قفز الحواجز، واستمتاع جميع الحضور بكافة الفعاليات المتنوعة التي استمرت خلال أيام البطولة ولاقت إعجاب واستحسان الجميع«.

الجائزة الكبرى

جاءت منافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز 145 سم، وتنافس فيها 15 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة الرئيسة 8 فرسان دون خطأ، و6 منهم أكملوا التمايز دون خطأ أيضاً، أولهم محمد شافي الرميثي بصحبة الفرس»كارامبا«، وأنهى التمايز في زمن 30.27 ثانية، وأزاح به فارس أوزبكستان عبدو رخمون عبدو لاييف بالجواد»قو فور إت بي«، وأنهى الجولة في زمن 30.57 ثانية، ونال المركز الثاني، والثالث الفلسطيني فلاديمير توغانوف مع الفرس»كونكويدا«، وبزمن 31.62 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث.

ساندي تتألق

عادت الفارسة النرويجية أنيتا ساندي للتألق مجدداً مع الجواد»فور كاش 2«(17 سنة)، وانتزعت على صهوته جائزة المركز الأول في منافسة من جولة واحدة، وبحواجز ارتفاعها 140 سم، وفي أفضل زمن 54.36 ثانية، من بين 13 مشاركاً نجح منهم 3 في إكمال الجولة دون خطأ وتصدرتهم ساندي، والمركز الثاني سالم أحمد السويدي مع الجواد»شاكو لوفر جيه آر«، وفي زمن 56.56 ثانية، والثالث محمد شافي الرميثي بصحبة الجواد»كابشور«، وبزمن 56.62 ثانية.

لوحة الختام

رسم السوري محمد فادي الزبيبي على صهوة جواده»شانيلس بوي«، لوحة ختام فعاليات بطولة المدينة المستدامة لقفز الحواجز 2023، وجاء فوز الزبيبي مع جواده»شانيلس«في منافسة الجولة الواحدة، على حواجز 130 سم، وبمشاركة 25 فارساً وفارسة، نجح منهم 7 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وأنجزها الفارس الزبيبي في زمن 49.28 ثانية، وحل ثانياً فارس لاتفيا كريستابس نيرتنكس بصحبة الفرس»كاستيني جولد«وبزمن 49.84 ثانية، وحل ثالثاً سالم أحمد السويدي بزمن 52.89 ثانية.

فوز»إيروسو«

أحرز فارسنا الناشىء نواف سالم الكربي مع جواده»إيروسو دبليو«جائزة المركز الأول لمنافسة الجولة الواحدة، والتي أقيمت آخر أيام البطولة، وصمم مسارها بحواجز 110 سم، وتنافس فيها 33 فارساً وفارسة، نجح منهم 11 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت فاز الفارس الكربي بزمن 49.07 ثانية، ونال الكندي حمزة جمال المحاميد جائزة المركز الثاني، وأنهى الجولة مع الفرس»جاسمين«بزمن 49.7 ثانية، والثالث السعودي عبد العزيز الأوهلي والجواد»إيكاروس«، والزمن 52.9 ثانية.

السويدي والصدارة

قفزت الفرس»كاميللي فا أوفريس زد«بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي إلى صدارة بطولة خيول القفز الصغيرة، قادمة إليها من المركز الخامس في المنافسة الأولى، وتوّج الجواد»دايموند بلو«بجائزة المركز الثاني بقيادة السويدي في منافسة من جولة واحدة مع جولة تمايز، لخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6 ـ 7) سنوات، على ارتفاع (105 ـ 115 ـ 125) سم، وتنافست فيها 9 خيول، 6 منها انتقلت إلى التمايز، وأكملته 3 خيول دون خطأ، والمركز الثالث الجواد(روغ دايموند فا) بقيادة السوري محمد فادي زبيبي.

فعاليات مصاحبة

وفي إطار حفاظها على مكانتها كأسعد المجتمعات في الخليج، ومع التركيز على إشراك الجميع، تحرص المدينة المستدامة باستمرار على تنظيم فعاليات من هذا المستوى تشمل جميع فئات المجتمع في أنشطة الرياضة والفنون والترفيه والتعليم لتضمن أن يتنعّم مجتمعها وحياة سكانها بالمتعة والسعادة على مدار العام.

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