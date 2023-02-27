نجاح باهر لسباق مهرجان منصور بن زايد بالكويت

المصدر: الكويت - البيان

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خطف الجواد «أمير دي كارير» للمالك عزام مجبل العصيمي، وبإشراف المدرب عياد صقر الفرماوي وقيادة الفارس علي عياد الفرماوي، الفوز بكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للتكافؤ، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، والذي أقيم يوم الأحد، والذي شهد نجاحاً باهراً بمضمار نادي الصيد والفروسية بدولة الكويت الشقيقة، بحضور الشيخ صباح فهد الناصر الصباح، أمين سر العام ورئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية.

وحصد «نادر زمانه» للمالك والمدرب علي الحربي، وقيادة الفارس فيليب جالفو، جائزة الشوط الثاني على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للإنتاج المحلي عربي / مصري لمسافة 1400 متر.

ونال «جلمود المزبان» للمالك والمدرب محمد عيسى الميع، وقيادة الفارس شيخ توفيق رفيق، جائزة الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للإنتاج المحلي.

وخطفت «هدباء الشاهين» للمالك محمد فهد الدوسري، وبإشراف المدرب ناصر الحميدان وقيادة الفارس فيليب جالفو، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للأفراس مواليد 2018.

وفاز الجواد «تكساس ستورم سي إس» للمالك والمدرب ناصر الحميدان «ثنائية»، وبقيادة فيليب جالف «ثلاثية»، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيل العربية المستوردة.

وواصل الجواد «شديد» لإسطبل النشاما، بإشراف الشيخ جابر علي الحمود الصباح وبقيادة الفارس علي الفرماوي «ثنائية»، مسلسل عروضه المميزة بالفوز بالشوط السادس الرئيس لمسافة 2200 متر، على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيل العربية المستوردة وإنتاج الخليج.

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