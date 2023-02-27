مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق بكأس السيدات اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تنطلق اليوم فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، ويستمر حتى 4 مارس المقبل، وتدشنه كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات لمسافة 101 كلم وبرعاية «عزيزي للتطوير العقاري» وتنظيم نادي دبي للفروسية، ويشارك في المهرجان، نخبة من أبرز الفرسان وتعد النسخة الحالية، السابعة للمهرجان، منذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل كأس سموه للقدرة إلى مهرجان كبير يشمل الفئات كافة.

ومن المتوقع أن يشهد سباق السيدات مشاركة واسعة من الفارسات من مختلف الاسطبلات وأندية الفروسية في الدولة ويقام لمسافة 101 كلم، على 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 35 كلم «اللون الأصفر»، والثانية 25 كلم «اللون الأحمر»، والثالثة 21 كلم «اللون الأزرق»، والرابعة 20 كم «اللون الأبيض».

ويعد مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة من أبرز الفعاليات في روزنامة موسم سباقات القدرة والتحمل، لكونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل، ويشتمل المهرجان على 4 سباقات تبدأ بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات ،وتعقبه غداً كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لملاك الاسطبلات الخاصة، لمسافة 101 كم، ويقام كأس «جميلتي» للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 119 كم برعاية الطاير للسيارات، بعد غد، وينطلق السباق الرئيس كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، لمسافة 160 كم برعاية إعمار ،السبت المقبل، وسيكون محط أنظار العالم باعتباره أحد أبرز المحطات في أجندة سباقات القدرة المحلية والعالمية ومسك ختام المهرجان.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة أثبت مكانته كإحدى أهم فعاليات روزنامة القدرة حول العالم، ومناسبة للاحتفاء بالدعم الذي تحظى به رياضة الأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الداعم الأول لرياضة الفروسية وسباقات القدرة على مستوى العالم، ويحمل الحدث أهمية كبرى بالوسط الرياضي العالمي للإسهامات الكبيرة والدور البارز لسموه في إحداث النقلة النوعية لرياضة القدرة والتحمل.

وتوجه الشيخ راشد بن دلموك بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الدعم اللامحدود لرياضة القدرة، معرباً عن تقديره لفرق العمل لإخراج الحدث في أبهى صورة بما يليق باسمه ومكانته على غرار السنوات الماضية التي شهدت تميزاً في التنظيم ومنافسة قوية بين نخبة الفرسان.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن المهرجان من أضخم فعاليات رياضة القدرة والتحمل، ولا سيما أنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بطل العالم للقدرة في عام 2012 في المملكة المتحدة، متوجهاً بأسمى آيات الشكر والعرفان، إلى سموه على الدعم الكبير والرعاية الكريمة والاهتمام برياضة الفروسية، وسباقات القدرة والتحمل.

وقال العظب لـ«البيان»:«مجتمع الفروسية والمهتمون بسباقات القدرة ينتظرون الحدث بشغف كبير وسعادة لما يحمله من اسم غالٍ على القلوب»، مشيراً إلى أن المهرجان سيشهد مشاركة نخبة الفرسان والخيول.

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