«ساوذرن ارتيست» نجم «كأس أبطال المستقبل» في «جبل علي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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توج «ساوذرن ارتيست» لفترياني هاي بلقب الشوط الخامس الرئيس «كأس أبطال المستقبل» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، خلال السباق العاشر لمضمار جبل علي، الذي حمل اسم «سباق صفوح»، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.25.06 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «الحجاج» لمحمد أحمد علي السبوسي.

وشهد السباق تألق المدرب بوبات سيمار بتحقيقه ثلاثية، عبر فيما ظفر الفارس تاغ أوشي بأربعة ألقاب خلال الأمسية.

الشوط الأول

وظفر «إيه إف متكافل» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول «كأس توليد الإمارات» المخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية «شركة الساحل للمقاولات» البالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست اورتيل، فيما اقتنص «جولدن آرش» لـ «إسطبلات الراشد» لقب الشوط الثاني «جائزة الخيول المبتدئة» لمسافة 1400 متر برعاية «إسكانا - تكافل - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثالث

وحقق «إمبريزون» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الثالث «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب راشد بورسلي، بينما ظفر «ليدينج سبيريت» لـ «تتش جولد للسباقات» بلقب الشوط الرابع «جائزة كينلاند» لمسافة 1000 متر البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السادس

واقتنص «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز لقب الشوط السادس «جائزة الصفوح لجياد التكافؤ» لمسافة 1800 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، فيما حقق «جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير لقب الشوط السابع والختامي «كأس تحدي الميل لجياد التكافؤ» لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار جبل علي» البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

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