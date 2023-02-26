«عجبان» يتصدر دولية «الشراع لجمال الخيل العربية»

المصدر: أبوظبي - وام

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حقق الفحل «ع ج عجبان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، أعلى معدل في منافسات اليوم الثالث لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية 2023، التي أقيمت أمس بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، وتحت رعاية وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالكة ومؤسسة اسطبلات الشراع. وتنظم المنافسات جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 276 خيلاً من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة، من داخل وخارج الدولة.

وشهدت المنافسات أيضاً أمس ثنائية لخيول مربط دبي، وجاء تفوق «ع ج عجبان» في شوط الفحول عمر 4 سنوات وما فوق «أ»، حينما أحرز المركز الأول مسجلاً 93.30 نقطة، وهو الأعلى في المنافسات والبطولة حتى الآن.

وكانت المنافسات قد افتتحت بشوط فئة الأمهار عمر 2 و3 سنوات القسم «ج»، والذي تصدره «فلاح الهواجر» لمربط الهواجر، وحقق 91.80 نقطة، ونال المركز الأول في القسم «د» المهر «دي راسل» لمربط دبي، وسجل 91.50 نقطة.

أما فئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق، القسم «ب» فقد شهدت تألق «دي شيماز» لمربط دبي والذي أحرز المركز الأول محققاً 91.90 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم «ج» إلى «إعمار ايه في أي» لمحمد بن سلمان أنور، الذي حقق 92.10 نقطة. وحصد «جيان دي نوتياك» لبدر عدنان أحمد آل علي، صدارة القسم «د» لفئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق آخر أشواط اليوم الثالث محققاً 92.20 نقطة.

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