«بانجاش» و«إيه إم» إلى قبل نهائي «ذهبية دبي للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح فريق «بانجاش دودسون وهوريل» وفريق «إيه إم» في التأهل الى الدور قبل النهائي في كأس دبي الذهبية التي تختتم السبت المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بعد أن حقق فريق بنجاش فوزاً بالهدف الذهبي وبنتيجة 9 مقابل 8 أهداف على فريق غنتوت، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 8 أهداف لكل منهما في مباراة مثيرة طوال فتراتها، بادر فريق «بانجاش» بالتقدم بهدف وحيد في الشوط الأول إلا أن الشوط الثاني شهد سبعة أهداف منها أربعة أهداف لفريق غنتوت، وفي الشوط الثالث يعود فريق بنجاش إلى التقدم منهياً الشوط لصالحه وبنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف لفريق غنتوت، وحافظ غنتوت على تعادله مع «بانجاش» في الشوطين الأخيرين تباعاً 7 مقابل 7 أهداف ثم 8 مقابل 8 أهداف ليحتكمان إلى لعب وقت إضافي ينجح فيه حيدر بنجاش في خطف الفوز لفريقه بهدف تاسع وذهبي ونال ماركوس ارايا نجم فريق غنتوت لقب هداف المباراة برصيد 7 أهداف.

وفي المباراة الثانية والتي جمعت بين فريق ايه ام بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وفريق «ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور، رجحت كفة فريق ذئاب دبي كافو في الشوطين الأول والثاني وفي المقابل تقدم فريق ايه ام في الشوطين الرابع والخامس بينما التعادل كان عنوان الشوط الثالث بخمسة أهداف لكل منهما وتساوى كل من بنجامين أوركويزا من فريق ايه ام وكارلوس أولوا من فريق ذئاب دبي كافو في رصيد الأهداف ولكل منهما 6 أهداف.

وبهذه النتيجة يلعب الفريقان الخاسران وهما غنتوت و«ذئاب دبي كافو» أمام فريق «كلينوفا نوا كابيتال» وفريق «مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار» غداً لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، بينما تأهل الفريقان الفائزان ليكونا طرفين في مباراتي الدور قبل النهائي يوم بعد غدٍ الأربعاء، حيث يلعب «بانجاش» مع الحبتور ايفزا و«ايه ام» مع الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز