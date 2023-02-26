غداً.. انطلاق مهرجان محمد بن راشد للقدرة في سيح السلم

المصدر: وام

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تنطلق غداً فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2023، والذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، من 27 فبراير الجاري إلى 4 مارس المقبل.

ويشارك في المهرجان، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق نخبة من أبرز الفرسان.

وهذه هي النسخة السابعة للمهرجان، منذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل كأس سموه للقدرة إلى مهرجان كبير يشمل كافة الفئات.

ويعد المهرجان من أبرز فعاليات القدرة على أجندة الموسم بما يتضمنه من سباقات لمختلف الشرائح، ويجتذب الاهتمام من جميع أنحاء العالم ويشارك به فرسان من مختلف الدول التي تنظم سباقات القدرة.

ويشتمل المهرجان على 4 فعاليات، تبدأ بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات برعاية عزيزي للتطوير العقاري غداً، وتعقبه فعاليات كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لملاك الاسطبلات الخاصة، بعد غد، وكلاهما لمسافة 101 كم.

والفعالية الثالثة هي كأس "جميلتي" للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 119 كم برعاية الطاير للسيارات، ويقام يوم الأربعاء المقبل.

وينطلق السباق الرئيسي كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم برعاية إعمار يوم السبت القادم، والذي سيكون محط أنظار العالم باعتباره أحد أبرز المحطات في أجندة سباقات القدرة المحلية والعالمية ومسك ختام المهرجان.

ويتوقع أن تشهد هذه النسخة من المهرجان مشاركات كبيرة من داخل الدولة وخارجها في سباقاته الأربعة، وذلك بعد إلغاء القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ (كوفيد-19)، حيث يعتبر السباق أحد أهم الأهداف لمختلف الاسطبلات.

وشهد المهرجان في دوراته الماضية حضوراً كبيراً، وحقق أرقاماً قياسية للمشاركات، كما ظل يستقطب أفضل الخيول وفرسان النخبة من داخل وخارج الدولة، بفضل مكانته الرفيعة وجوائزه القيمة.

ويحتل المهرجان مكانة كبيرة لدى مجتمع رياضة القدرة والتحمل، كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية: "أثبت مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مكانته كأحد أهم فعاليات روزنامة القدرة حول العالم، ويتألف من 4 سباقات تضم الحدث الرئيسي وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة".

وأوضح: "يعتبر المهرجان مناسبة للاحتفاء بالدعم الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الداعم الأول لرياضة الفروسية وسباقات القدرة على مستوى العالم، ويحظى الحدث بأهمية كبرى في الوسط الرياضي العالمي نظراً للإسهامات الكبيرة والدور البارز لسموه في إحداث النقلة النوعية لرياضة القدرة والتحمل".

وأضاف: “نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذا الدعم اللامحدود لرياضة القدرة، إحدى الرياضات التراثية في الدولة”.

وذكرت شركة إعمار، في بيان لها: "نشعر بكل فخر واعتزاز بأن نكون شريكاً رئيسياً لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وتعدّ هذه البطولة المميزة أرفع محفل لرياضة متجذرة بقوة في ثقافة أمتنا وتراثها، وتأكيداً لمكانة دبي كواحدة من بين أفضل المدن العالمية المرموقة في رياضات الفروسية".

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري: "نتشرّف برعاية مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة - سباق السيدات للعام السادس على التوالي ..ويسعدنا المساهمة في استقطاب مجموعة من أبرز فارسات العالم للتأكيد على عشق هذه الرياضة التي تمثل مكوناً أساسياً من ثقافة سباق الخيل في الدولة، وعنصراً جوهرياً من تراثها".



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