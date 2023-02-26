ثنائية لجودلفين في كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا وخالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في ثامن سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم على مضمار «ميدان» برعاية «الطاير للسيارات»، إذ حقق الفريق الأزرق الملكي ثنائية في الأمسية عبر «موج» بطلة «جميرا غينيز للمهرات»، و«ويذ ذا مونلايت» نجمة «بطولة بلانشين».

الشوط الأول

ظفر «إيه إتش جيز» لمارك ديفيز بلقب الشوط الأول «الكرامة ستيكس» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي برعاية «ديفندر 130» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب دووج أونيل، مسجلاً زمناً قدره 01:25:13 دقيقة وبفارق طولين وربع طول عن «شارب آرمي» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الثاني

اقتنص «كولور أب» لسيد حشيش لقب الشوط الثاني «ديفندر 90» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 01:11:16 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف طول عن «فاساري» لـ«يونيون للسباقات - عبدالله المعمري».

الشوط الثالث

حقق «تأمل» لـ«شادويل»، لقب الشوط الثالث «ديفندر 101» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس دين اونيل وإشراف المدرب علي البدواوي، مسجلاً زمناً قدره 01:23:08 دقيقة وبفارق رقبة عن «ميشار» لمالكه لورنس هولدر.وأشاد المدرب علي البدواوي بأداء البطل، مضيفاً إنه من المبكر تحديد الوجهة القادمة له.

الشوط الرابع

ظفرت «موج» لجودلفين بلقب الشوط الرابع «جميرا غينيز للمهرات» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي برعاية «ديفندر» البالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلة زمناً قدره 01:36:92 دقيقة وبفارق 8 أطوال ونصف طول عن «فيري كروس» لجودلفين .

وأكد المدرب العالمي سعيد بن سرور، أن الخيارات مفتوحة للبطلة وأبرزها المشاركة في السباقات الأوروبية، وخاصة سباقي الـ«1000 غينيز الإنجليزي» و الـ«1000 غينيز الفرنسي»، والخيار الثاني المشاركة في شوط «ديربي الإمارات»، إلا أن القرار النهائي يعود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

الشوط الخامس

توجت «ويذ ذا مونلايت» لجودلفين، بلقب الشوط الخامس «بطولة بلانشين» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي برعاية «لاند روفر» والبالغة قيمة جوائزه 180 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 01:49:47 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف طول عن «ليريكال بويتري» لـ«مزرعة باليجالون».وقال المدرب شارلي آبلبي، إن الوجهة المقبلة للبطلة المشاركة في السباقات الأمريكية وبالتحديد سباق «جيني وايلي ستيكس» بمضمار«كينلاند» أبريل المقبل.

الشوط السادس

اقتنص «شرار» لـ«كيه اتش كيه للسباقات» لقب الشوط السادس «ديربي جميرا» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 200 ألف دولار، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 02:04:58 دقيقة وبفارق رقبة عن «ون نيشن» لجودلفين.

الشوط السابع

حقق «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي لقب الشوط السابع والختامي «ديفندر إصدار 75 عاماً المحدود» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 01:38:43 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن «اون ذا وارباث» لناصر عسكر.

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