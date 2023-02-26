«مستهدف» لـ «شادويل» يتألق في أمسية «كأس السعودية»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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اقتنص «مستهدف» لـ «شادويل»، لقب شوط «كأس نيوم تيرف» لمسافة 2100 متر «الفئة الثالثة»، على المسار العشبي، خلال النسخة الرابعة من «كأس السعودية»، التي أقيمت على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالعاصمة الرياض، أمس، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2:06.23 دقيقة، وبفارق 7 أطوال عن «دبي فيوتشر» لجودلفين، بقيادة الفارس دانيل تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

ثلاثية يابانية

وضربت الخيول اليابانية بقوة خلال الأمسية محققة ثلاثية، عبر «بانثالاسا» لـ «شركة هيرو للسباق المحدودة»، الذي توج بلقب «كأس السعودية» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، على المسار الرملي، والبالغة قيمة جوائزه 20 مليون دولار، بقيادة الفارس يوتاكا يوشيدا وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي.

فيما ظفر «باثرات ليون» لـ «شركة هيرو للسباق المحدودة» أيضاً، بلقب «كأس 1351 تيرف سبرنت» لمسافة 1351 متراً «الفئة الثالثة»، على المسار العشبي، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، بينما حقق «سيلفر سونك» لـ «شركة شاداي لسباق الخيول»، لقب «كأس البحر الأحمر» لمسافة 3000 متر «الفئة الثالثة»، على المسار العشبي، بقيادة الفارس داميان لي وإشراف المدرب ياسوتوشي إيكي.

تميز

كما شهدت الأمسية تحقيق «تلال الخالدية» لـ «إسطبلات الخالدية»، لقب «كأس العبية» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، على المسار الرملي، بقيادة الفارس عادل الفريدي وإشراف المدرب سعد بن مطلق، فيما حقق «سلفان» لماجد مهل وصل البقمي، لقب «كأس نادي سباقات الخيل» لمسافة 1800 متر، على المسار الرملي، بقيادة الفارس لويس موراليس وإشراف المدرب غيث الغيث.

ونال «كومشنر كينج» لفيصل محمد القحطاني، لقب «الديربي السعودي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، على المسار الرملي، بقيادة الفارس لويس موراليس وإشراف المدرب صباح الشمري، بينما ظفر «ايليت باور» لـ «جودمونت»، بلقب «كأس الرياض للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، على المسار الرملي، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب وليام موت.

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