عاشر سباقات مضمار جبل علي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق اليوم السباق العاشر لمضمار جبل علي، بمشاركة نخبة من الخيول القوية، التي ستتنافس على ألقاب السباق السبعة، البالغ إجمالي قيمة جوائزها 502 ألف درهم. وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس الرئيس «كأس أبطال المستقبل» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «مودرن دانسر» لجودلفين، «ماي فيرس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «جول جيني لامب» لـ «مربط غوارا ديل سور»، «شيك هاند» لفوزي عبدالله ناس.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «كأس توليد الإمارات» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات» البالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «فرحان» و«رياض الوثبة» لـ «الوثبة للسباقات»، «العجيب ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، «عزيزة» لـ «إسطبلات الأصايل»، «لورين» لـ «إسطبلات الريف».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «جائزة الخيول المبتدئة» لمسافة 1400 متر برعاية «إسكانا - تكافل - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «الجنوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رائد» لـ «ر ر ر للسباقات»، «المهاجم» و«بن عسكر» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «بيلوجا جولد» لناصر عسكر، «إمبريزون» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «اديكتد تو كيوس» لمالكه علي غانم محمد غانم المري.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «جائزة كينلاند» لمسافة 1000 متر البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 12 خيلاً أبرزها «الهدير» لـ «شادويل»، «بالحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «برزيان إمباير» لـ «إيه وإيه نقابة إمباير».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «جائزة الصفوح لجياد التكافؤ» لمسافة 1800 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، مشاركة 15 خيلاً أبرزها «ناشيونال بانك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «جلوينج فور جولد» لإسماعيل محمد.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي «كأس تحدي الميل لجياد التكافؤ» لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار جبل علي» البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 14 خيلاً أبرزها «سيلفر جوبيلي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «فيربوتين» و«فايولنت جاستيك» لـ «إسطبلات الراشد».

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