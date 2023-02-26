ناصر بن حمد بطلاً وسالم ملهوف وصيفاً لـ«عالمية بوذيب»

المصدر: أبوظبي - علي الظاهري

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شهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم والتي استضافتها قرية بوذيب الدولية في أبوظبي بمشاركة أكثر من 120 فارساً وفارسة يمثلون 36 دولة. وتوج بلقب المونديال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق البحريني الملكي بعد منافسة ساخنة امتدت حتى الأمتار الأخيرة من السباق مع فرسان الإمارات.

وأعرب ملك البحرين بهذه المناسبة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتجذرة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والتي تزداد قوة وازدهاراً على مختلف المستويات، مشيداً بالتنظيم المبهر والمميز لحفل افتتاح البطولة وما وفرته دولة الإمارات من كافة التسهيلات والإمكانيات للمشاركين والذي يعكس ريادتها العالمية وسمعتها الطيبة ولا سيما على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى بأفضل المعايير. وهنأ ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفوزه بالمركز الأول وتتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة التي شهدت منافسة قوية وحظيت بمشاركة نخبة من أبرز الفرسان وأفضل الخيل من جميع أنحاء العالم، معرباً عن الفخر والاعتزاز بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي العالمي المشرف لمملكة البحرين، والذي يضاف إلى سجل إنجازات سموه في مختلف المحافل والمنافسات الرياضية الدولية.

وحقق الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اللقب على صهوة «داركو لا ماجور» مسجلاً زمناً قدره 7.36.39 ساعات، واحتل الوصافة بطل النسخة الماضية الفارس الإماراتي سالم ملهوف الكتبي على صهوة الفرس «هالة» التي حقق معها اللقب في مونديال إيطاليا، مسجلاً زمناً قدره 7.52.35 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس الإسباني جوما بونتي على صهوة «ايكو فولز» مسجلاً زمناً قدره 7.55.23 ساعات. واحتل المركز الرابع الفارس البحريني جعفر ميرزا على صهوة «بولت دي فينيليس» مسجلاً زمناً قدره 7.59.38 ساعات، تليه في المركز الخامس الفارسة الأسترالية جودي لي سانيلاس مسجلة زمناً قدره 8.17.47 ساعات.

سعادة

وأعرب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد فريق البحرين الملكي للقدرة، عن سعادته بالفوز بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم في قرية بوذيب الدولية، مشيداً بالمستوى المميز للإمارات في تنظيم الحدث العالمي. وأضاف الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريحات لـ «البيان»: إن تنظيم المونديال يؤكد نجاحات الإمارات المتتالية في استضافة كبرى البطولات والأحداث الرياضية، مشيراً إلى أن البطولة شهدت منافسة شرسة من مختلف المشاركين منذ بداية السباق في الصباح الباكر حتى النهاية. وعن تحضيراته التي سبقت البطولة، أوضح قائد فريق البحرين، أنه حرص في الفترة الماضية على الاستعداد بصورة جيدة للمونديال نظراً لما تحمله من أهمية كونها تجمع نخبة فرسان العالم، متمنياً التوفيق لجميع الفرسان في الفترة المقبلة.

حفل تتويج

ويقام مساء اليوم حفل تتويج أبطال العالم للقدرة في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي وسيتم تتويج الفائزين في فئة الفردي إلى جانب الفرق والتي كانت من نصيب البحرين.

وبالعودة إلى تفاصيل السباق، تصدر المرحلة الأولى لمسافة 31 كلم «المسار البني» الفارس الأوروغوياني اندريز ريفيرو على صهوة «فابريسيو»، وجاء في المركز الثاني فارس منتخبنا سعيد أحمد جابر على صهوة «كاستلبار كاداربا» يليه في المركز الثالث زميله الفارس سالم ملهوف الكتبي على صهوة الفرس «هالة»، وحل رابعاً فارسنا سعيد سالم المهيري على صهوة «صرخة».

وحافظ فرسان الإمارات على تواجدهم ضمن مجموعة الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 29.90 كلم «المسار الأصفر» والتي تصدرها الفارس البحريني فهد الخاطري على صهوة «ستار»، وجاء ثانياً الفارس سعيد الحربي مع الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على صهوة «داركو لا ماجور» فيما احتل المركز الرابع سالم ملهوف الكتبي. واستعاد الفارس الأوروغوياني اندريز ريفيرو الصدارة في المرحلة الثالثة «المسار الأزرق»، وجاء ثانياً سالم ملهوف الكتبي يليه سعيد أحمد جابر الحربي ثالثاً.

وحافظ آندريز ريفيرو على صدارته في المرحلة الرابعة «المسار البنفسجي» كما حافظ سالم ملهوف على مركزه الثاني بينما قفزت الفارسة البريطانية ريبيكا جاين إلى المركز الثالث.

واستمرت المنافسة الإماراتية والبحرينية حتى المرحلة الخامسة قبل الأخيرة «المسار الأبيض»، والتي تصدرها بطل النسخة الماضية سالم ملهوف وحل ثانياً الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع الفارس سعيد الحربي يليه عبدالله غانم المري، ليحسم قائد فريق البحرين اللقب في المرحلة السادسة والأخيرة «المسار الأخضر» بعد اعتماد النتيجة النهائية من قبل لجنة الحكام.

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تنظيم المونديال يؤكد نجاحات الإمارات المتتالية

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