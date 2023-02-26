خالد آل خليفة: إنجاز بحريني وإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، بالتنظيم المميز لبطولة العالم للقدرة، وقال في تصريحات لـ «البيان»: أتقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على دعم ورعاية البطولة.

وثمن جهود اللجنة المنظمة برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة العليا المنظمة رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وإلى جميع القائمين على قرية بوذيب الدولية للقدرة وفريق العمل على التنظيم الرائع للحدث العالمي، مما يؤكد ريادة الإمارات في تنظيم بطولات العالم للقدرة.

وتوجه سفير البحرين لدى الدولة بالتهنئة والشكر إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة فوز الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب بطولة العالم، حيث يعتبر حضور ملك البحرين أحد أسباب نجاح البطولة، والذي أشاد بالتنظيم المميز والمشاركة الكبيرة، كما توجه بالتهنئة إلى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة هذا الإنجاز الذي تحقق بعد أن وضع هدف التتويج بالمركز الأول نصب عينه قبل نحو 20 عاماً، ليتحقق بعد أن احتل سابقاً الوصافة في مونديال سلوفاكيا عام 2016 وسأله حينها عن الهدف القادم ليرد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأن طموحه اللقب.

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