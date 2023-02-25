كأس برجيل للبولو تنطلق اليوم في غنتوت

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في الرابعة من عصر اليوم الأحد بملاعب نادي غنتوت وبرعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بطولة كأس مستشفيات برجيل الأولى للبولو 2023، والتي تشهد مشاركة 5 فرق وهي: السلع، الوثبة، البرشاء، السعديات وصير بني ياس وتجمع كوكبة من اللاعبين واللاعبات المواطنين والمقيمين الصاعدين، وتأتي البطولة في نطاق استعدادات نادي غنتوت لتنظيم بطولة كأس رئيس الدولة للبولو الغالية في نسختها الـ23 لموسم 2022 – 2023 والتي ينظمها النادي بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي والعديد من الداعمين الرعاة والمساهمين الشركاء.

وتبدأ منافسات الكأس في الرابعة من عصر اليوم بلقاء يجمع بين فريقي الوثبة وصير بني ياس، وستكون المباراة الثانية عصر غد الإثنين بين فريقي السلع والسعديات والفائز منهما يقابل فريق البرشاء في نفس اليوم حسب لائحة البطولة، على أن يلتقي الفائز من المباراة الافتتاحية الأولى مع ثاني المباراة الثانية وذلك في الساعة الثانية و45 دقيقة 3 مارس المقبل، ويقام النهائي عصر الأحد 5 مارس المقبل مسكاً للبطولة التنشيطية المستحدثة.

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