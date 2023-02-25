الرميثي يتأهل للجائزة الكبرى في «المدينة المستدامة لقفز الحواجز»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي



توّج فارسنا محمد شافي الرميثي بصحبة الفرس «كارامبا»، بكأس المركز الأول في ختام منافسة من جولة واحدة، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، ببطولة المدينة المستدامة لقفز الحواجز، المقامة في الميدان العشبي بنادي الفروسية في المدينة، وأنهى الجولة في 50.49 ثانية، ونال أولى البطاقات التأهيلية لمنافسة الجائزة الكبرى، وجاء السوري أحمد صابر حمشو، مع جواده «كالديرو» ثانياً وأكمل الجولة في 51.25 ثانية، يليه فارس أوزبكستان عبد رخمون عبدولاييف مع جواده «قو فور إت بي».

وحاز السوري محمد فادي المركز الأول في منافسة من جولة واحدة، على حواجز 125 سم، ضمن جولة النجمتين محققاً زمناً قدره 52.46 ثانية، وجاء السوري ليث غريب بصحبة الفرس «إليت دو بونتس»، ثانياً، ثم البريطانية آمنة أهلي مع الجواد «جيمس في دي بي».

وفاز السوري ليث غريب، مع الفرس «إليت دو بونتس» بجائزة المركز الأول في منافسة تجميع النقاط بـ(الجوكر)، من فئة النجمتين، بحواجز 110 سم، محققاً أسرع زمن وبلغ 42.4 ثانية، وحاء الفلسطيني عمر أيمن مع الجواد «تريسور بيريونير»، ثانياً وعلي خلفان الجهوري مع الجواد «تاسيللي دو كيرغين» ثالثاً.

وتوج سالم السويدي مع الفرس «إماريلادوكس» بجائزة المركز الأول في منافسة المرحلتين على حواجز 130 سم، في زمن 20.4 ثانية، وجاء البحريني أحمد أكبر مع الفرس «علا فا دو فرونت» ثانياً يليه السوري محمد فادي مع الجواد «شنالس بوي».

فعاليات

شهدت المدينة المستدامة في اليوم الثاني للمنافسات الدولية لقفز الحواجز العديد من الفعاليات المصاحبة تتضمن ألعاباً للأطفال، ورجلاً آلياً (روبوتاً) يتبادل الحديث مع الأطفال، وبولو بالجمال، وفقرات متنوعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز