خيول الإمارات في تحدي «كأس السعودية» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تنطلق اليوم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالعاصمة السعودية الرياض، النسخة الرابعة من «كأس السعودية» بمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية، فيما تبلغ إجمالي جوائزها أكثر من 35 مليون دولار.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الثامن الرئيسي «كأس السعودية» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 20 مليون دولار، بمشاركة 13 خيلاً أبرزها حامل لقب النسخة الماضية «امبلم رود» للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي سيخوض معركة مثيرة مع بطل النسخة الماضية من كأس دبي العالمي «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق» ورفيقه في الإسطبل «طيبة».

فيما سيشهد الشوط كذلك مشاركة كتيبة مميزة من الخيول اليابانية في مقدمتها «كافيه فيرو». وسيمثل الإمارات في الشوط «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

«كأس العبية»

وستكون بداية المشاركات الإماراتية في الأمسية مع شوط «كأس العبية» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي بمشاركة 12 خيلاً أبرزها «دريان» لـ«ياس للسباقات» بقيادة الفارس أورتيز مندزابل وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

«نيوم تيرف»

ويشهد شوط «كأس نيوم تيرف» لمسافة 2100 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «دبي فيوتشر» لجودلفين بقيادة الفارس دانيل تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«وايت مونلايت» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس بات كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«مستهدف» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: حقق «دبي فيوتشر» لقب كأس البحرين الدولي في موسم الخريف قبل أن يحل في مركز الوصافة في «بطولة الراشدية»، وعاد من مشاركته في «بطولة سنجسبيل ستيكس» في حالة طيبة وتعامل بشكل جيد مع الرحلة إلى السعودية، تبدو هذه المسافة مناسبة له ونحن سعداء بالكيفية التي أدى بها التمارين.

وأضاف: «وايت مونلايت» مستواها آخذ في التحسن وتخوض هذا السباق على خلفية إحرازها المركز الثاني بسباق «كيب فيردي» بـ«ميدان»، ظهرت بشكل جيد في دبي حتى الآن هذا العام وآمل أن تقدم مرة أخرى أداءً قوياً.

«البحر الأحمر»

يشارك في الشوط الثالث «كأس البحر الأحمر» لمسافة 3000 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي 13 خيلاً أبرزها «ترولرمان» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون و ثادي جوسدن.

«الرياض للسرعة»

يشهد «كأس الرياض للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي مشاركة 9 خيول، أبرزها «مراس» لميثاء سالم محمد بالعبيدة السويدي بقيادة الفارس أبنر أدورنو وإشراف المدرب تشاد سمرز، و«فريدوم فايتر» لـ«إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

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