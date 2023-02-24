"دولي" البولو يشيد باستعدادات دبي لاستضافة بطولة القارات

المصدر: وام

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تفقد وفد من الاتحاد الدولي للبولو الملاعب المقترحة في الإمارات لاستضافة بطولة العالم للقارات، والمقررة في دبي عام 2026 بمشاركة 8 منتخبات من القارات الـ6.

وضم الوفد كل من بيتر ديلير رئيس الاتحاد الدولي للبولو وألكسندرو تايلور الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي، ونيكولا كولكوهون دنفرز الرئيس السابق للاتحاد، وديلفين أورانجا رئيس الرابطة الأرجنتينية للبولو، وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي والرابطة الأرجنتينية ومسؤولي الشركة الراعية لأنشطة الاتحاد الدولي.

وأبدى الاتحاد الدولي للبولو إعجابه بالإمكانيات المتاحة في الإمارات والبنية التحتية والفنادق وملاعب البولو المنتشرة.

والتقى الوفد مع محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو وسعيد حميد بن دري نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الاتحاد، حيث أبدى الوفد إعجابه باستراتيجية اتحاد الإمارات وخططه وبرامجه التي يسعى من خلالها لتنشئة جيل جديد من الجنسين قادر على تطوير اللعبة وقيادتها نحو العالمية .

وأكد الوفد اكتمال ملف اتحاد الامارات للبولو لاستضافة هذا الحدث العالمي؛ حيث قدم اتحاد الإمارات للبولو ملفا كاملا عن الإمكانيات والتسهيلات التي يمكن أن يقدمها الاتحاد لتنظيم البطولة، وقام كل من محمد الحبتور وسعيد بن دري بتقديم شرح مفصل عن الملف المدعم بالصور .

وأطلع الحبتور الوفد الدولي على استراتيجية وخطط الاتحاد الطموحة فيما يخص قطاع البراعم والناشئين من الجنسين حتى تتم عملية الإحلال بين الأجيال بسهولة ويسر.

وأعرب بيتر ديلير رئيس الاتحاد الدولي للبولو عن سعادته بهذه الزيارة التي تعزز من فرص التعاون في الفترة المقبلة والنجاح المرتقب لهذه البطولة العالمية، موجها شكره وتقديره البالغين لاتحاد الإمارات للبولو على هذا الاهتمام، والذي تمثل في إعداد الملف بصورة مثالية، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد محمد الحبتور حرص اتحاد الإمارات على توفير كل مقومات نجاح استضافة هذه البطولة، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية وفق اللوائح والنظم المعمول بها لحشد جميع الطاقات والجهود لإنجاح الحدث وتحويله لمهرجان رياضي عالمي للبولو على أرض الإمارات.



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